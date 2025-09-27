IND vs PAK: जायसवाल-गिल नहीं, एबी डिविलियर्स ने इस खिलाड़ी को बताया T-20 का सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज

AB de Villiers on Abhishek Sharma: दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाज में से एक रहे एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो टी-20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज मानते हैं. एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले एबी डिविलियर्स ने बड़ा ऐलान कर दिया है. एबी ने भारत के अभिषेक शर्मा को टी-20 क्रिकेट का सबसे तूफानी ओपनर बल्लेबाज वर्ल्ड क्रिकेट का करार दिया है. अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए एबी ने कहा है कि जब भी अभिषेक मैदान पर उतरते हैं तो वह अपनी टीम को जीत की गारंटी लेकर उतरते हैं. (AB de Villiers on best opening batsman in T20 cricket)

एबी ने कहा, "एशिया कप में भारतीय टीम का दबदबा है. इस फॉर्मेट में उनका इतना दबदबा देखना काफी दिलचस्प है और ज़ाहिर तौर पर इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है. अगर आप आईपीएल की गुणवत्ता और आईपीएल में कुछ युवा खिलाड़ियों को बहुत कम उम्र में मिलने वाले प्रदर्शन को देखें, तो मुझे सबसे पहले अभिषेक शर्मा का नाम याद आता है, जो इस समय दुनिया में टी20 क्रिकेट में शायद सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज हैं.

मिस्टर 360 के नाम से विख्यात रहे एबी ने कहा, "जब वह मैदान पर उतरते हैं, तो आमतौर पर भारत जीत जाता है. उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है कि 250 से ज़्यादा गेंदें खेलने वाले किसी भी बल्लेबाज़ के लिए यह 190 के आसपास है. पिछली 20 पारियों में 197 का स्ट्राइक रेट, बिल्कुल कमाल का, वह शानदार फॉर्म में हैं और अगर वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आप और मज़बूत होते जाएंगे, और भारत का दबदबा कायम रहेगा."

फाइनल भी जीतेगा भारत

एबी ने एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर भी बात की और कहा, "ये सुपर फ़ोर की बात है, उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही हरा दिया है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम फाइनल (India vs Pakistan - Final - ACC Asia Cup 2025) नहीं जीतेगी. मुझे सुपर फ़ोर का फ़ॉर्मेट काफ़ी पसंद है. शायद आईपीएल के लिए भी कुछ ऐसा ही हो, जब चारों टॉर टीमें सेमीफ़ाइनल मुक़ाबले में एक-दूसरे से भिड़ें. (AB de Villiers on India vs Pakistan, Asia Cup 2025)