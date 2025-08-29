विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिका में सड़क पर 'गतका' कर रहा था सिख, पुलिस ने मारी गोली, मौत

लॉस एंजिल्‍स पुलिस ने 36 साल के एक सिख को गोली मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. पुलिस का आरोप है कि वह कुल्‍हाड़ी लेकर घूम रहा था और उसने पुलिस की बात मानने से इनकार किया और हमले की भी कोशिश की.

Read Time: 2 mins
Share
अमेरिका में सड़क पर 'गतका' कर रहा था सिख, पुलिस ने मारी गोली, मौत
  • लॉस एंजिल्स पुलिस ने 36 वर्षीय गुरप्रीत सिंह को बीच सड़क पर गोली मार दी, जो गतका का प्रदर्शन कर रहा था.
  • पुलिस के मुताबिक, गुरप्रीत सिंह कुल्‍हाड़ी लेकर घूम रहा था और उसने पुलिस के आदेश को मानने से इनकार किया था.
  • पुलिस ने बताया कि यह घटना 13 जुलाई की है, जब लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट को 911 पर कई कॉल प्राप्त हुईं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

लॉस एंजिल्‍स पुलिस ने 36 साल के एक सिख व्‍यक्ति को बीच सड़क पर गोली मार दी गई. मृतक की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है. लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग द्वारा जारी फुटेज के अनुसार, गुरप्रीत सिंह सिखों के पारंपरिक मार्शल आर्ट 'गतका' का प्रदर्शन कर रहा था. पुलिस ने बताया कि वह लॉस एंजिल्स शहर के क्रिप्टो.कॉम एरिना के पास एक कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था. पुलिस की बात मानने से इनकार करने और पुलिस पर हमला करने की कोशिश करने पर उसे गोली मार दी गई. बाद में उस कुल्हाड़ी की पहचान "खंडा" के रूप में हुई है, जो भारतीय मार्शल आर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली एक दोधारी तलवार है. 

यह घटना 13 जुलाई की है, जब लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट को 911 पर कई कॉल प्राप्त हुईं. इनमें बताया गया कि एक व्यक्ति फिगेरोआ स्ट्रीट और ओलंपिक बुलेवार्ड के व्यस्त चौराहे पर राहगीरों पर एक बड़ा ब्लेड घुमा रहा है. 

बोतल फेंकी और भागने की कोशिश

पुलिस ने यह भी बताया कि सिंह ने अपनी गाड़ी बीच सड़क पर छोड़ दी और एक बार अपनी जीभ भी काटने की कोशिश की. पुलिस ने कहा, "अधिकारियों ने सिंह को हथियार छोड़ने के लिए कई बार आदेश दिए."

साथ ही उन्‍होंने बताया कि पुलिस जब उसके पास पहुंची  तो उसने उन पर एक बोतल फेंकी और मौके से भागने की कोशिश की. पुलिस उसका पीछा कर रही थी और वह बेतरतीब ढंग से गाड़ी चला रहा था. आखिरकार एक अन्य पुलिस वाहन से टकराने के बाद वह फिगेरोआ और 12वीं स्ट्रीट के पास रुक गया. फिर उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई.

गोलीबारी की घटना की जांच जारी

पुलिस ने बताया, "घटनास्थल से दो फुट लंबा एक चाकू बरामद किया गया और उसे सबूत के तौर पर दर्ज किया गया."

उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गोली लगने से उसकी मौत हो गई. इस घटना में किसी भी अधिकारी या नागरिक को कोई चोट नहीं आई है. 

गोलीबारी की घटना की फिलहाल जांच जारी है.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US, Sikh Shot Dead, Sikh Shot Dead By Police In Los Angeles
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com