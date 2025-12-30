विज्ञापन
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक घरेलू सीरीज में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कैप की होगी नीलामी

Sir Donald Bradman Baggy Green cap under the hammer: ब्रैडमैन के जमाने के टेस्ट क्रिकेटर हर सीरीज़ के लिए एक अलग कैप पहनते थे. यह कैप एक पब्लिक नीलामी में पेश की जाएगी, जिसमें प्राइवेट कलेक्टर, म्यूज़ियम, संस्थान और फैंस इंटरनेशनल लेवल पर दिलचस्पी दिखाएंगे.

भारत के खिलाफ ऐतिहासिक घरेलू सीरीज में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कैप की होगी नीलामी
Sir Donald Bradman Baggy Green cap under the hammer

Sir Donald Bradman Baggy Green cap under the hammer: महान सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की पहनी हुई एक दुर्लभ बैगी ग्रीन कैप, जो उन्होंने 1947/48 में भारत के खिलाफ एक सीरीज़ के दौरान पहनी थी, अगले महीने नीलाम होने वाली है. ब्रैडमैन ने यह कैप उस सीरीज के दौरान भारतीय ऑलराउंडर श्रीरंगा वासुदेव सोहोनी को गिफ्ट की थी, जो एक आज़ाद देश के तौर पर भारत का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट टूर था. ब्रैडमैन के ज़माने की ज़्यादातर बची हुई बैगी ग्रीन कैप्स के उलट, जिनमें से कई म्यूज़ियम में या खास प्राइवेट कलेक्शन में रखी हैं, इस कैप को कभी भी पब्लिक में डिस्प्ले नहीं किया गया या बिक्री के लिए पेश नहीं किया गया.

ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस (AAP) के अनुसार, यह 75 से ज़्यादा सालों से लगातार परिवार के पास ही रही है. लॉयड्स ऑक्शंस के ली हेम्स ने कहा, "यह क्रिकेट इतिहास का एक असली टुकड़ा है जिसे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने खुद गिफ्ट किया था." "75 सालों तक लगातार परिवार के पास रहना और 'द डॉन' से सीधा कनेक्शन इसे नीलामी में आने वाले ब्रैडमैन से जुड़े सबसे ज़रूरी टुकड़ों में से एक बनाता है."

ब्रैडमैन के जमाने के टेस्ट क्रिकेटर हर सीरीज़ के लिए एक अलग कैप पहनते थे. यह कैप एक पब्लिक नीलामी में पेश की जाएगी, जिसमें प्राइवेट कलेक्टर, म्यूज़ियम, संस्थान और फैंस इंटरनेशनल लेवल पर दिलचस्पी दिखाएंगे. खेल के सबसे महान बल्लेबाज़ माने जाने वाले ब्रैडमैन ने 1947/48 की टेस्ट सीरीज़ में छह पारियों में 178.75 की शानदार औसत से 715 रन बनाए थे, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से जीता था . उनके रनों में तीन शतक और एक दोहरा शतक शामिल था.

2001 में 92 साल की उम्र में मरने वाले ब्रैडमैन का प्रति टेस्ट पारी औसत 99.94 रन का शानदार था. लॉयड्स ऑक्शंस में उनकी कैप के लिए बोली एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से शुरू होगी. यह प्रक्रिया 26 जनवरी को बंद हो जाएगी. यह ब्रैडमैन की पहली कैप नहीं है जो बेची जा रही है, क्योंकि उसी भारत सीरीज़ की एक बैगी ग्रीन कैप पिछले साल 2.63 करोड़ रुपये में बिकी थी.

