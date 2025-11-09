विज्ञापन
6 छक्कों के 7 उस्ताद: सोबर्स और शास्त्री के 40 साल बाद आकाश ने किया हैरतअंगेज कारनामा 

7 Cricket masters of 6 Sixes: 

6 छक्कों के 7 उस्ताद: सोबर्स और शास्त्री के 40 साल बाद आकाश ने किया हैरतअंगेज कारनामा 
7 Cricket masters of 6 Sixes
  • 25 वर्षीय आकाश चौधरी ने रणजी ट्रॉफी में एक ओवर में लगातार आठ छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है
  • सर गैरी सोबर्स ने 1968 में इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में पहली बार एक ओवर में छह छक्के लगाए थे
  • रवि शास्त्री ने 1985 में वानखेड़े स्टेडियम में तिलक राज के खिलाफ छह छक्के लगाकर यह कारनामा दोहराया था
7 Cricket masters of 6 Sixes: सूरत के सीके पीठावाला क्रिकेट स्टेडियम में एक रणजी मैच के दौरान एक के बाद एक लगातार 8 छक्के लगाकर 25 साल के आकाश चौधरी ने क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचा दी. गैरी सोबर्स ने ये कारनामा सबसे पहले 1968 में किया था. सोबर्स के 17 साल बाद 1985 में रवि शास्त्री ने ये कारनामा दुहराया और अब आकाश चौधरी ने शास्त्री के 40 साल बाद छक्कों की झड़ी लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

सर गैरी सोबर्स ने किया सबसे पहले ये कारनामा 

सर गैरीफील्ड सोबर्स ने ग्लैमोर्गन इंग्लिश काउंटी में खेलते हुए 1968 में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मैल्कम नैश के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाए और इतिहास रच दिया. सोबर्स ने स्वानसी में नॉटिंघमशायर के ख़िलाफ़ ये कारनामा कर क्रिकेट की दुनिया को हैरान कर दिया था.  मैल्कम नैश एक बाएं हाथ के तेज-मध्यम गेंदबाज थे जो उस समय ऑफ-स्पिन गेंदबाजी कर रन रोकने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन उनकी ये कोशिश सोबर्स के सामने उलटी पड़ गई. उस मैच में वैसे नैश ने आख़िरकार 100 रन देकर 4 विकेट झटके. 

रवि शास्त्री ने 17 साल बाद 1985 में दोहराया कारनामा

सुनील गावस्कर की कप्तानी में खेलते हुए रवि शास्त्री ने 1985 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरी पारी में नाबाद दोहरा शतक जमाया (200*, 123 गेंद, 13 चौके, 13 छक्के) और इसी दौरान बड़ौदा (और दिल्ली) के बांये हाथ स्पिनर तिलक राज के ख़िलाफ़ एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ दिये.  वैसे इस बात की चर्चा नहीं के बराबर होती है कि उसी मैच में तिलक राज ने कप्तान सुनील गावस्कर को क्लीन बोल्ड कर मैच का एक कीमती विकेट भी अपने नाम किया था. द.अफ़्रीका के माइक प्रॉक्टर ने 1979 में ग्लॉस्टरशायर के लिए सॉमरसेट के ख़िलाफ़ दो ओवरों के अंतराल में लगातार 6 छक्के लगाये. इसलिए इन 6 छक्कों की उतनी बात नहीं होती है. 

शास्त्री के 40 साल बाद आकाश के 8 छक्के, कई रिकॉर्ड 

25 साल के आकाश चौधरी ने मेघालय के लिए खेलते हुए एक ओवर में 6 छक्कों से भी आगे लगातार 8 छक्के लगाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया. आकाश ने 14 गेंदों पर 8 लगातार छक्कों के सहारे 357 का स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 50 रन बनाए. इसी दौरान 11 गेंदों पर सबसे तेज़ फ़र्स्ट क्लास फ़िफ्टी का रिकॉर्ड भी बना डाला. आकाश ने इंग्लैंड के वेन वाइट के 12 बॉल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. दिलचस्प बात ये भी है कि आकाश 8वें नंबर पर बल्लेबाज़ी के लिए आए. 25 साल के आकाश मेघालय की टीम में बतौर पेसर-ऑलराउंडर शामिल किये गये हैं. IPL की सभी टीमों की नज़र अब ज़रूर इस खिलाड़ी पर पड़ेगी. आकाश ने ये कारनामा अरुणाचल के बांये हाथ के स्पिनर लिमर डाबी के ख़िलाफ़ ये कारनामा किया. 

वर्ल्ड कप 2007 में युवी ने किया था धमाका

द.अफ़्रीका में 2007 में खेले गए पहले टी-20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ युवराज सिंह ने एक ही ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड को छह छक्के लगाकर सबको दंग कर दिया था. 2007 में भारत ने पहले टी-20 वर्ल्ड कप में ख़िताब जीता और इसके अगले ही साल 2008 में IPL को पंख लगाकर टी-20 क्रिकेट को नई उड़ान दे दी. 

वनडे क्रिकेट में हर्शल गिब्स के 6 छक्के 

हर्शल गिब्स ने हर्शल गिब्स ने युवी से तकरीबन 6 महीने पहले 16 मार्च, 2007 को नीदरलैंड्स के खिलाफ 2007 के वनडे विश्व कप मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। उन्होंने डच लेगस्पिनर डैन वैन बंज के ख़िलाफ़ ये कामयाबी हासिल की थी. 

किरन पोलार्ड के अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 6 छक्के

कैरीबियाई के धुंआधार बैटर किरन पोलार्ड ने वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच एक टी20 मैच में स्पिन गेंदबाज अकिला धनंजय के एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए। पोलार्ड ने 2021 में विंडीज़ के कूलीज मैदान पर ये कारनामा किया और तब युवराज सिंह और हर्शल गिब्स के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये कारनामा करनेवाले तीसरे खिलाड़ी बन गए. कमाल की बात ये भी है कि उसी मैच में लगातार 6 छक्के लगने वाले ओवर से ठीक पहले वाले ओवर में अकिला धनंजय ने हैट्रिक विकेट अपने नाम किये थे.

जसकरण मल्होत्रा के के अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 6 छक्के

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गिब्स, युवी और पोलार्ड के बाद लगातार 6 गेंद पर छह छक्के जड़ने का कारनामा अमेरिका के लिए खेलने वाले चंडीगढ़ में जन्मे जसकरण ने किया. सितंबर 2021 में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 102 गेंदों पर 173 रन की शानदार पारी के दौरान जसकरण ने ये कारनामा किया. इसी पारी के सहारे वो USA के लिए शतक ठोकने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए। 

दिपेन्दर सिंह एअरी के के अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 6 छक्के

नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 2024 में कतर के ख़िलाफ़ खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच के दौरान एक ओवर में छह छक्के लगा दिये. एरी ने ओमान के MCC मेन्स प्रीमियर कप के सातवें मैच के दौरान पारी के आखिरी ओवर में मीडियम पेसर कामरान खान की गेंद पर 6 छक्के लगाकर 36 रन बनाए। इस पारी में दीपेंद्र ने 21 गेंदों में तीन चौकों और सात छक्कों की मदद से 64 रन बनाए.

सिक्सर किंग

•    गैरी सोबर्स, फर्स्ट क्लास मैच, ग्लैमॉर्गन बनाम नॉटिंघमशायर, 1968
•    रवि शास्त्री, फर्स्ट क्लास मैच, मुंबई बनाम बड़ौदा, 1985
•    आकाश चौधरी, फर्स्ट क्लास मैच, मेघालय बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2025
•    हर्शल गिब्स बनाम नीदरलैंड्स, 2007
•    युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड, 2007
•    कीरोन पोलार्ड बनाम श्रीलंका 2021
•    2024 में दीपेंद्र सिंह ऐरी बनाम कतर

