Ranji Trophy 2025: 4 हुए 0 पर आउट , पृथ्वी शॉ की महाराष्ट्र टीम में मचा हाहाकार

Prithvi Shaw: तिरुवनंतपुरम में खेले जा रहे इस मैच में केरल ने टॉस जीतकर महाराष्ट्र को पहले बल्लेबाजी के लिए कहा. केरल का ये फैसला ऐसा रहा कि महाराष्ट्र के 4 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए.

  • महाराष्ट्र और केरल के बीच मैच में केरल ने टॉस जीतकर महाराष्ट्र को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया
  • महाराष्ट्र के चार बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, अर्शिन कुलकर्णी, सिद्धेश वीर और अंकित बावने बिना कोई रन बनाए आउट हो गए
  • एक पारी में सात बल्लेबाज शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड रणजी ट्रॉफी में चार बार दर्ज हो चुका है
Maharashtra vs Kerela: रणजी ट्रॉफी 2025 के पहले ही मैच में महाराष्ट्र  और केरल टीम के बीच हो रहे मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल,  तिरुवनंतपुरम में खेले जा रहे इस मैच में केरल ने टॉस जीतकर महाराष्ट्र को पहले बल्लेबाजी के लिए कहा. केरल का ये फैसला ऐसा रहा कि महाराष्ट्र के 4 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए. पृथ्वी शॉ, अर्शिन कुलकर्णी, सिद्धेश वीर और अंकित बावने अपना खाता भी नहीं खोल पाए.  महाराष्ट्र  का स्कोरकार्ड देख हर कोई हैरान था. 

बता दें कि महाराष्ट्र पर रणजी ट्रॉफी की एक पारी में सबसे ज़्यादा डक पर आउट होने के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी करने का भी खतरा मंडरा रहा है. टूर्नामेंट के 91 साल के इतिहास में चार बार किसी टीम की पारी में सात बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं. जिनमें से आखिरी बार 2016-17 सीज़न में छत्तीसगढ़ और गोवा के बीच हुए मैच में हुआ था. जब 7 बल्लेबाज एक पारी में बिना रन बनाए आउट हुए थे. 

इससे पहले, शॉ ने अपनी पूर्व टीम मुंबई के खिलाफ अभ्यास मैच में महाराष्ट्र के लिए शानदार शतक जड़ा था. उन्होंने 140 गेंदों में शतक पूरा किया और 181 रन पर आउट होने से पहले अर्शिन कुलकर्णी के साथ 305 रनों की साझेदारी की. बता दें कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीज़न बुधवार से शुरू हो रहा है, जिसमें देश भर की 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं.  रणजी ट्रॉफी का 91वां संस्करण 24 फरवरी, 2026 को समाप्त होगा.  विदर्भ गत विजेता है, जिसने पिछले सीज़न के फाइनल में केरल को हराया था. 

Prithvi Pankaj Shaw, Cricket
