T20 WC 2026 शुरू होने में 26 दिन, बांग्लादेश अपनी मांग पर अड़ा, ICC  जल्दी देगा जवाब 

ICC Respone on BCB Demand Over T20 WC 2026 Venue Shift: टी-20 वर्ल्ड कप शुरू होने में 26 दिन बचे हैं. बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिहाज़ से देखें तो उनकी टीम को क़रीब हफ्ते भर पहले वेन्यु पहुंचना होगा, इसलिए टीम की प्रैक्टिस के लिहाज़ से उनके पास क़रीब तीन हफ़्ते का वक्त बचा है. बांग्लादेश टेस्ट टीम को कप्तान नजमूल हसन शांतो ने दो दिनों पहले कहा था कि मैदान के बाहर के विवाद का ‘टीम पर असर पड़ता है'. फिर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड- वेन्यु विवाद अबतक सुलझ नहीं पाया है.

ICC करेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात

वडोदरा वनडे के दौरान आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने बीसीसीआई के अधिकारियों से मुलाक़ात की है. इस दौरान NDTV को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईसीसी एक-दो दिनों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात करेगा. माना जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चेन्नई या त्रिवेंद्रम के विकल्प वेन्यु की पेशकश की जाएगी.

वडोदरा वनडे में बांग्लादेशी अंपायर

वडोदरा वनडे के दौरान बांग्लादेश के शरफ़ुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत ने बतौर टीवी अंपायर अपना रोल अदा किया. उन्हें लेकर कोई शोर-शराबा नहीं हुआ. आईसीसी इसे अपनी दलील का आधार बना सकता है. उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने कल सिल्हेट में बयान दिया है कि कोलकाता के बजाए वेन्यु को चेन्नई की भारतीय मीडिया की ख़बर से वो इत्तेफ़ाक नहीं रखते. उनका कहना है कि चेन्नई हो या कोलकाता दोनों वेन्यु भारत में ही हैं.

उन्होंने कहा कि उनका बोर्ड सरकार के बग़ैर फ़ैसले नहीं ले सकता, इसलिए चेन्नई को लेकर वो हामी नहीं भर सकते. संभवत: बांग्लादेश सरकार भारतीय सरकार से आश्वासन चाहती है, सिर्फ़ आईसीसी से नहीं.

पाकिस्तान की ‘नापाक एंट्री'

वडोदरा में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहले वर्ल्ड कप के दौरान भी क्रिकेट फ़ैंस टी-20 वर्ल्ड कप के एक अहम ख़बर के इंतज़ार में रहे. लेकिन जिस वक्त आईसीसी के चेयरमैन जय शाह वडोदरा में बीसीसीआई के अधिकारियों के साथ बैठक के लिए आए, उसी दौरान Geo TV और Pakistani media outlet Daily Ausaf के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने बांग्लादेश- टी-20 वर्ल्ड कप विवाद में एंट्री मारने की कोशिश की है.

एशिया कप की ट्रॉफ़ी अब भी भारत के पास नहीं

पिछले साल सितंबर में ख़त्म हुए एशिया कप के बीते करीब साढ़े तीन महीने हो चुके हैं और विजेता की ट्रॉफ़ी अबतक चैंपियन टीम इंडिया के पास नहीं पहुंची है. ऐसे में अगर पीसीबी ने इस पेशकश का कहीं से इशारा भी किया है तो इसके पीछे की मंशा का समझना मुश्किल नहीं है.



मीडिया में जो ख़बरें आ रही हैं NDTV उसकी पुष्टि नहीं करता है कि पाकिस्तान ने टी-20 वर्ल्ड कप के मैचों को पाकिस्तान में करवाने का न्योता पेश करना चाहता है.

‘बेगानी शादी में अब्दुल्लाह..'

आईसीसी और भारत हर हाल में टी-20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही करवाना चाहता है. बांग्लादेश की सुरक्षा के मुद्दे पर बात चल रही है. अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है. बड़ी बात ये भी है कि बांग्लादेश ने भी टी-20 वर्ल्ड कप के मैच के लिए भारत के बजाए मैचों को श्रीलंका में करवाने की मांग रखी है. पाकिस्तान वैसे भी मेज़बान देश नहीं है. ऐसे में पाकिस्तान ने अगर पेशकश की भी है तो ये ‘बेगानी शादी में अब्दुल्लाह दीवाना' जैसी बात है.

पाकिस्तान से किसी भी स्तर पर आई ये ख़बर ना सिर्फ़ निराधार लगती है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खेल से हटकर खेल में राजनीति का रंग फेंटने की कोशिश नज़र आ रही है.