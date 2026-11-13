38 पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, महली बियर्डमैन कारनामा करने वाले सिर्फ दूसरे ऑस्ट्रेलियाई, ये हैं '18 सुपर बॉलर'

एक तरफ उस्मान ख्वाजा के खुलासे के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भूचाल मचा है, तो दूसरी ओर इससे बेखबर मेजबान कंगारुओं ने इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार को शुरू हुई तीन वनडे मैचों की सीरीज में पर्थ में दमदार प्रदर्शन के साथ आगाज किया. पहले बैटिंग करी इंग्लैंड पर जोरदार वार करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने उसके 8 विकेट सिर्फ 68 रन पर गिरा दिए. और इसमें हीरो रहे करियर का पहला वनडे खेल रहे माहली बीयर्डमैन, जिन्होंने करियर के शुरुआती 5 अंतरराष्ट्रीय ओवरों में 5 विकेट लेकर बड़ा कारनामा कर दिखाया. बीयर्डमैन ने इस प्रदर्शन के साथ ही पहले ही मैच में 5 विकेट चटकाकर 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. बीयर्डमैन से पहले यह कारनामा टोनी डोडमैडी ने साल 1988 में किया था. बहरहाल, बीयर्डमैन ने मैच में 7.4 ओवरों में 1 मेडन के साथ 24 रन देकर 6 विकेट लिए.
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बियर्डमैन ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइन-अप को तहस-नहस करते हुए अपना पहला पांच विकेट हॉल (फाइव-विकेट हॉल) हासिल किया. इससे मेहमान टीम का मध्यक्रम हत्थे से उखड़ गया, जिसके साथ ही वह वनडे डेब्यू पर पांच विकेट लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई पुरुष गेंदबाज बन गए. इसके चलते पर्थ स्टेडियम की तेज पिच पर इंग्लैंड का स्कोर 14 ओवरों के बाद 55 रन पर 4 विकेट हो गया था. बियर्डमैन ने जॉर्डन कॉक्स, सैम करन और लियाम डॉसन के विकेट चटकाकर अपना पांच विकेट हॉल पूरा किया.
वनडे में अभी तक पहले ही मैच में 5 विकेट लेने वाले कुल 18 गेंदबाज
|देश
|बनाम
|आंकड़ा
|तारीख
|उवैस करनाइन
|श्रीलंका
|न्यूज़ीलैंड
|5/26
|31 मार्च, 1984
|टोनी डोडेमेड
|ऑस्ट्रेलिया
|श्रीलंका
|5/21
|2 जनवरी, 1988
|एलन डोनाल्ड
|दक्षिण अफ्रीका
|भारत
|5/29
|10 नवंबर, 1991
|चरित बुद्धिका
|श्रीलंका
|ज़िम्बाब्वे
|5/67
|26 अक्टूबर, 2001
|ऑस्टिन कॉड्रिंगटन
|कनाडा
|बांग्लादेश
|5/27
|11 फरवरी, 2003
|फिदेल एडवर्ड्स
|वेस्ट इंडीज
|ज़िम्बाब्वे
|6/22
|29 नवंबर, 2003
|ब्रायन विटोरी
|ज़िम्बाब्वे
|बांग्लादेश
|5/30
|12 अगस्त, 2011
|तस्कीन अहमद
|बांग्लादेश
|भारत
|5/28
|17 जून, 2014
|क्रेग यंग
|आयरलैंड
|स्कॉटलैंड
|5/46
|8 सितंबर, 2014
|मुस्ताफिजुर रहमान
|बांग्लादेश
|भारत
|5/50
|18 जून, 2015
|कागिसो रबाडा
|दक्षिण अफ्रीका
|बांग्लादेश
|6/16
|10 जुलाई, 2015
|दसुन शनाका
|श्रीलंका
|आयरलैंड
|5/43
|16 जून, 2016
|जेक बॉल
|इंग्लैंड
|बांग्लादेश
|5/51
|7 अक्टूबर, 2016
|जान फ्राइलिनक
|नामीबिया
|ओमान
|5/13
|27 अप्रैल, 2019
|चार्ली कैसल
|स्कॉटलैंड
|ओमान
|7/21
|22 जुलाई, 2024
|अराफात मिन्हास
|पाकिस्तान
|ऑस्ट्रेलिया
|5/32
|30 मई, 2026
|लायल रॉबर्टसन
|स्कॉटलैंड
|कनाडा
|6/52
|13 अगस्त, 2026
|माहली बियर्डमैन
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|5/18*
|13 नवंबर, 2026
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