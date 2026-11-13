38 पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, महली बियर्डमैन कारनामा करने वाले सिर्फ दूसरे ऑस्ट्रेलियाई, ये हैं '18 सुपर बॉलर'

एक तरफ उस्मान ख्वाजा के खुलासे के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भूचाल मचा है, तो दूसरी ओर इससे बेखबर मेजबान कंगारुओं ने इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार को शुरू हुई तीन वनडे मैचों की सीरीज में पर्थ में दमदार प्रदर्शन के साथ आगाज किया. पहले बैटिंग करी इंग्लैंड पर जोरदार वार करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने उसके 8 विकेट सिर्फ 68 रन पर गिरा दिए. और इसमें हीरो रहे करियर का पहला वनडे खेल रहे माहली बीयर्डमैन, जिन्होंने करियर के शुरुआती 5 अंतरराष्ट्रीय ओवरों में 5 विकेट लेकर बड़ा कारनामा कर दिखाया. बीयर्डमैन ने इस प्रदर्शन के साथ ही पहले ही मैच में 5 विकेट चटकाकर 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. बीयर्डमैन से पहले यह कारनामा टोनी डोडमैडी ने साल 1988 में किया था. बहरहाल, बीयर्डमैन ने मैच में 7.4 ओवरों में 1 मेडन के साथ 24 रन देकर 6 विकेट लिए.

बियर्डमैन ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइन-अप को तहस-नहस करते हुए अपना पहला पांच विकेट हॉल (फाइव-विकेट हॉल) हासिल किया. इससे मेहमान टीम का मध्यक्रम हत्थे से उखड़ गया, जिसके साथ ही वह वनडे डेब्यू पर पांच विकेट लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई पुरुष गेंदबाज बन गए. इसके चलते पर्थ स्टेडियम की तेज पिच पर इंग्लैंड का स्कोर 14 ओवरों के बाद 55 रन पर 4 विकेट हो गया था. बियर्डमैन ने जॉर्डन कॉक्स, सैम करन और लियाम डॉसन के विकेट चटकाकर अपना पांच विकेट हॉल पूरा किया.

वनडे में अभी तक पहले ही मैच में 5 विकेट लेने वाले कुल 18 गेंदबाज

