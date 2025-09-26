जीने का मन नहीं...रोडरेज की घटना में पिटाई से आहत शख्स ने घरवालों को कॉल कर लगा दी सिग्नेचर ब्रिज से छलांग

दिल्ली में यमुना नदी पर बना सिग्नेचर ब्रिज राजधानी का नया सुसाइड प्वाइंट बनता जा रहा है. अब यहां रोडरेज की घटना से आहत एक 22 साल के युवक ने आकर छलांग लगा दी, जिसे खोजने के लिए रेस्क्यू चल रहा है. लेकिन अभी तक शख्स का कुछ पता नहीं चल पाया है. वोट क्लब के गोताखोर तलाश में जुटे हैं. दरअसल जिस शख्स ने यमुना नदी पर बने सिग्नेचर ब्रिज से छलांग लगाई वो रोडरेज की घटना में अपने साथ हुई मारपीट से बेहद आहत था, जिसके बाद उसने सिग्नेचर ब्रिज पर आकर यमुना में छलांग लगा दी.

आखिर क्या है पूरा मामला

22 वर्षीय सुमित दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला है. सुमित की करावल नगर में ही कुछ लड़कों के साथ बाइक टच होने को लेकर कहासुनी हो गई. ये मामूली सी बात मारपीट में बदल गई और कुछ दबंग लड़कों ने सुमित की पिटाई कर दी. इस बात से आहत सुमित अपने भाई के पास पहुंचा और उसे उन लड़कों के पास चलकर समझाने की बात कही. लेकिन जब सुमित का भाई इस झगड़े में ना पड़कर उसे समझाने लगा तो सुमित और परेशान हो गया. जिसके बाद रात करीब 10:00 बजे सुमित सिग्नेचर ब्रिज पहुंचा.

जीने का मन नहीं और लगा दी छलांग

सिग्नेचर ब्रिज पहुंचने पर सुमित ने वहां से अपने घरवालों को वीडियो कॉल किया. इस वीडियो कॉल पर सुमित ने अपने घरवालों से कहा कि मैं सिग्नेचर ब्रिज से छलांग लगाकर आत्महत्या कर रहा हूं. फोन रखते ही उसने सिग्नेचर ब्रिज से नीचे यमुना में छलांग लगा दी, जिसके बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है. सुमित ने पहले वीडियो कॉल करके अपनी मां को आत्महत्या करने की जानकारी दी उसने बताया कि वह अपने साथ हुई मारपीट से बहुत आहत है और अब है उसका जीने का मन नहीं है.

सिग्नेचर ब्रिज पर जाल लगाने की मांग

सिग्नेचर ब्रिज पर खुदकुशी की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, ऐसे में ये जगह सुसाइड का नया प्वाइंट बनता जा रहा है. सुमित का परिवार और आसपास के लोग भी यह मांग कर रहे हैं कि यमुना नदी पर बनाए गए सिग्नेचर ब्रिज पर जाल लगाना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकें. पिछले कई घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. जहां बोर्ड क्लब की टीम और गोताखोर यमुना में सुमित की तलाश कर रहे हैं और अब तक कुछ पता नहीं चल सका है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका है. इसलिए सुमित के बचने की उम्मीद भी धुंधली होती जा रही है.