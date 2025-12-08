दिल्ली की हवा शिलांग से 9 गुना जहरीली, AQI आज भी 300 के पार, जानें किन इलाकों की हालत सबसे खराब

आप सुबह जल्दी उठते हैं और सबसे पहले अंगडाई लेते हुए खिड़की खोलते हैं ताकि ताजी हवा के झोंके को महसूस कर सकें. मगर इन दिनों दिल्ली में जो हवा आपके फेफड़ों में जा रही है, वह ताजी नहीं, बल्कि जहर है. आज सुबह 6:06 बजे अपडेट हुए आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 318 है, जो ‘बहुत खराब' श्रेणी में आता है. इसका मतलब है कि लंबे समय तक एक्सपोज़र से सांस की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं. दिल्ली का आसमान भले ही नीला दिखे, लेकिन हम हर एक सांस के साथ जहरीली हवा को भीतर खींच रहे हैं. यह सिर्फ प्रदूषण नहीं बल्कि इंसान के धीमी मौत का सबब भी बन रहा है.

कहां सबसे ज़्यादा ज़हरीली हवा?

इलाका AQI बवाना 367 मुंडका 355 विवेक विहार 355 आनंद विहार 354 जहांगीरपुरी 349 रोहिणी 349 वजीरपुर 349 डीटीयू दिल्ली 345 नेहरू नगर 346 नरेला 343

इन सभी जगहों पर AQI 350 के आसपास या उससे ऊपर है, जो ‘Severe' के करीब Very Poor श्रेणी को दर्शाता है

कहां थोड़ी राहत?

कुछ इलाकों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं:

NSIT द्वारका – 223 IGI एयरपोर्ट (T3) – 227 शादीपुर – 262 आया नगर – 267

नवबंर में अक्टूबर से दोगुना हुआ प्रदूषण

नवंबर में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अक्टूबर के मुकाबले लगभग दोगुना हो गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में चौथे पायदान पर पहुंच गई. ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (सीआरईए) की ओर से शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गयी है. हालांकि, रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में पराली जलाने की घटनाओं का योगदान पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम दर्ज किया गया है, लेकिन शहर में आबोहवा की गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है.

पिछले तीन दिन का AQI

स्वास्थ्य पर असर

विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय तक एक्सपोज़र से सांस की बीमारियां, अस्थमा अटैक, और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक है.

क्या करें?