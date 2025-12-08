दिल्ली की हवा शिलांग से 9 गुना जहरीली, AQI आज भी 300 के पार, जानें किन इलाकों की हालत सबसे खराब

- दिल्ली में AQI का औसत 318 है जो बहुत खराब श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है
- बवाना, मुंडका, विवेक विहार और आनंद विहार जैसे इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर 350 के ऊपर
- नवंबर में दिल्ली का वायु प्रदूषण अक्टूबर की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है
आप सुबह जल्दी उठते हैं और सबसे पहले अंगडाई लेते हुए खिड़की खोलते हैं ताकि ताजी हवा के झोंके को महसूस कर सकें. मगर इन दिनों दिल्ली में जो हवा आपके फेफड़ों में जा रही है, वह ताजी नहीं, बल्कि जहर है. आज सुबह 6:06 बजे अपडेट हुए आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 318 है, जो ‘बहुत खराब' श्रेणी में आता है. इसका मतलब है कि लंबे समय तक एक्सपोज़र से सांस की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं. दिल्ली का आसमान भले ही नीला दिखे, लेकिन हम हर एक सांस के साथ जहरीली हवा को भीतर खींच रहे हैं. यह सिर्फ प्रदूषण नहीं बल्कि इंसान के धीमी मौत का सबब भी बन रहा है.
कहां सबसे ज़्यादा ज़हरीली हवा?
|इलाका
|AQI
|बवाना
|367
|मुंडका
|355
|विवेक विहार
|355
|आनंद विहार
|354
|जहांगीरपुरी
|349
|रोहिणी
|349
|वजीरपुर
|349
|डीटीयू दिल्ली
|345
|नेहरू नगर
|346
|नरेला
|343
इन सभी जगहों पर AQI 350 के आसपास या उससे ऊपर है, जो ‘Severe' के करीब Very Poor श्रेणी को दर्शाता है
कहां थोड़ी राहत?
कुछ इलाकों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं:
- NSIT द्वारका – 223
- IGI एयरपोर्ट (T3) – 227
- शादीपुर – 262
- आया नगर – 267
नवबंर में अक्टूबर से दोगुना हुआ प्रदूषण
नवंबर में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अक्टूबर के मुकाबले लगभग दोगुना हो गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में चौथे पायदान पर पहुंच गई. ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (सीआरईए) की ओर से शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गयी है. हालांकि, रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में पराली जलाने की घटनाओं का योगदान पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम दर्ज किया गया है, लेकिन शहर में आबोहवा की गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है.
पिछले तीन दिन का AQI
- 5 दिसंबर – 327
- 6 दिसंबर – 330
- 7 दिसंबर – 308
दिल्ली के मौसम का हाल
इस सप्ताह दिल्ली की हवा में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. रविवार को एक्यूआई 279, सोमवार को 304, मंगलवार को 372, बुधवार को 342, बृहस्पतिवार को 304 और शुक्रवार को 327 रहा। सभी दिन हवा ‘बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. आईएमडी ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है. सोमवार के लिए मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान जताया है.
स्वास्थ्य पर असर
विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय तक एक्सपोज़र से सांस की बीमारियां, अस्थमा अटैक, और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक है.
क्या करें?
- बाहर निकलते समय N95 मास्क का इस्तेमाल करें
- सुबह की वॉक या आउटडोर एक्सरसाइज से बचें
- एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और घर के अंदर वेंटिलेशन नियंत्रित रखें
