दिल्ली में यहां तक घुस गया यमुना का पानी, जरा मजून का टीला का हाल देखिए

दिल्ली की यमुना नदी जो लगभग ज्यादातर वक्त बेजान पड़ी रहती है, अब वो अपने उफान पर है. 150 साल पुराने ऐतिहासिक लोहे के पुल के नीचे बहती यमुना अब सिर्फ नदी नहीं, दिल्ली की रफ्तार को थामने वाली एक चेतावनी बन गई है. भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई निचले इलाकों में पानी भरने लगा है. पुराने लोहे के पुल और उसके आसपास के इलाकों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने गंभीर हैं. ट्रैफिक जाम, डायवर्जन और जलभराव ने दिल्लीवालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

मजनू का टीला हुआ पानी-पानी

दिल्ली में कश्मीरी बस अड्डे के पास का एरिया भी पानी पहुंच चुका है. मजनू का टीला अब पानी में डूबा हुआ है. यमुना का उफान इतना तेज़ है कि बाजारों, गलियों और घरों तक पानी घुस चुका है. लोग अब पानी में चलकर ही अपने घरों तक जा रहे हैं. यहां तक कि मॉनेस्टरी मार्किट के नजदीकी इलाकों में पानी भर चुका है. वासुदेव घाट के सामने पानी इतना है कि मेन रोड ही दिखनी बंद हो गई है. जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है. हालांकि पंप लगाकर पानी को निकालने की मशक्कत जारी है.

डरा रही उफनती नदी

आज सुबह 5 बजे यमुना नदी का जलस्तर लोहे के पुल पर 207.47 मीटर दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से काफी ऊपर है. हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 1.53 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि वज़ीराबाद बैराज से 1.90 लाख क्यूसेक और ओखला बैराज से 2.35 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है. इन भारी जल प्रवाहों के चलते दिल्ली के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है. कालिंदी कुंज पर भी उफनती यमुना अब डरा रही है.

कई जगहों पर पानी, ट्रैफिक डायवर्ट

राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर शहर के ट्रैफिक पर भी देखने को मिल रहा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को कुछ खास मार्गों से बचने की सलाह दी है. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आउटर रिंग रोड पर मजनू का टीला से लेकर सलीमगढ़ बाईपास तक ट्रैफिक का बुरा हाल है. इस पूरे इलाके में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्या कुछ बताया

इन इलाकों में भारी जलभराव और जलस्तर बढ़ने के कारण ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा है कि इन रूट्स पर जाने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें. ट्रैफिक डायवर्जन के लिए वजीराबाद-सिग्नेचर ब्रिज और चांदगी राम अखाड़ा-आईपी कॉलेज रेड लाइट से सभी वाहनों को संभावित वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ दिया जाएगा. यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए, मजनू का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक आउटर रिंग रोड पर यातायात बुरी तरह प्रभावित है. वज़ीराबाद-सिग्नेचर ब्रिज और चंदगी राम अखाड़ा-आईपी कॉलेज रेड लाइट पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा.

लोगों को ट्रैफिक पुलिस की हिदायत

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि प्रभावित इलाकों से बचकर चलें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, सड़क किनारे वाहन पार्क न करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें ताकि आवागमन सुचारू रहे. यमुना का जलस्तर 207 मीटर से ऊपर जा चुका है और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है. प्रशासन और ट्रैफिक विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं ट्रैफिक पुलिस की टीमें तैनात हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही हैं.