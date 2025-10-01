विज्ञापन
गांव में एक भी ईसाई नहीं तो चर्च का निर्माण क्यों? गुरुग्राम में महापंचायत, रोका गया काम




  • गुरुग्राम के टिकली गांव में एग्रीकल्चर लैंड पर चर्च का निर्माण शुरू किया गया था, जिसे लोगों ने रुकवा दिया
  • लोगों ने आरोप लगाया कि आसपास के दर्जनों गांवों में कोई ईसाई समुदाय नहीं है, ऐसे में यहां चर्च का निर्माण क्यों
  • विरोध करने वालों का कहना है कि चर्च बनाकर धर्मांतरण की साजिश की जा सकती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
गुरुग्राम:

गुरुग्राम के पास टिकली गांव में एक चर्च के निर्माण को लेकर बवाल हो गया. स्थानीय लोगों ने इसको लेकर जमकर नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि एग्रीकल्चर लैंड पर अवैध रूप से चर्च बनाया जा रहा है. विवाद बढ़ने के बाद वहां एक महापंचायत का भी आयोजन किया गया. इसके बाद टिकली गांव में हो रहे इस निर्माण कार्य को रोक दिया गया.

आसपास के दर्जनों गांव में कोई भी ईसाई नहीं

लोगों का आरोप है कि आसपास के दर्जनों गांव में कोई भी ईसाई नहीं है, ऐसे में यहां चर्च का निर्माण कराया जाना, कई तरह के सवाल खड़े करता है. ग्रामीणों ने इसी वजह से चर्च के निर्माण का विरोध किया और इसके बाद काम को फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया गया. स्थानीय लोगों ने साफ कहा है कि यहां चर्च का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा.

बताया जाता है कि टीकली-गैरतपुर बास रोड पर खेती के नाम पर 10 बीघा जमीन खरीदी गई और अब वहां चर्चा का निर्माण शुरू कर दिया गया. फिर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर काम रुकवा दिया. उनका कहना है कि चर्च बनाकर यहां धर्मांतरण की भी साजिश हो सकती है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम गांव की संस्कृति से किसी तरह का समझौता नहीं होने देंगे.

