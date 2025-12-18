Chhattisgarh Bhilai Live-In Murder Case: छत्तीसगढ़ के भिलाई में लिव-इन रिलेशनशिप हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. नशे की हालत में हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति ने अपनी लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया था. इस जघन्य अपराध में आरोपी के भाई और दोस्त ने भी उसका साथ दिया.

घटना का खुलासा करते हुए DSP क्राइम अलेक्जेंडर किरो ने बताया कि 13 दिसंबर 2025 की सुबह भिलाई के चंद्रा मौर्या टॉकीज अंडरब्रिज के पास कार सर्विसिंग सेंटर के सामने नाले में जूट की बोरी और प्लास्टिक में लिपटा महिला का शव मिला था. शव बुरी तरह मोड़ा गया था और काले प्लास्टिक से कसकर बांधा गया था. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

पुलिस ने अज्ञात महिला की पहचान और हत्यारों तक पहुंचने के लिए विशेष टीम बनाई. CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, सोशल मीडिया और अखबारों की मदद से जांच आगे बढ़ी. करीब 5 दिन बाद 17 दिसंबर 2025 को सुपेला कृष्णा नगर निवासी योगेश निर्मलकर ने शव की तस्वीर, गोदना और चूड़ियों से पहचान की. मृतका की पहचान आरती उर्फ भारती निर्मलकर के रूप में हुई.

दो पत‍ियों को छोड़ चुकी थी आरती

जांच में सामने आया कि आरती पहले दो पतियों को छोड़ चुकी थी और पिछले 4–5 महीनों से कोसानगर सुपेला में तुलाराम बंजारे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. आरती शराब और गुटखा की बुरी तरह आदी थी, नशे में अक्सर झगड़ा करती और पैसे चुराकर शराब पीने चली जाती थी, जिससे तुलाराम परेशान रहता था.

नशे में बढ़ा व‍िवाद

5 दिसंबर 2025 को दोनों ने साथ बैठकर शराब पी. नशे में विवाद बढ़ गया और गुस्से में तुलाराम ने पहले थप्पड़ मारा, फिर आरती का सिर दीवार पर पटक दिया. गंभीर चोट लगने से आरती की मौके पर ही मौत हो गई.घटना के बाद आरोपी ने शव को छिपाने के लिए अमानवीय तरीका अपनाया. उसने आरती की नाइटी उतारकर शव को घुटनों से मोड़ा, प्लास्टिक की रस्सी से बांधा, जूट और प्लास्टिक की बोरी में ठूंसा और नाइटी को घर के चूल्हे में जला दिया.

शव को ऑटो में लादकर ले गए

बाद में उसने अपने भाई गोवर्धन बंजारे और दोस्त शक्ति भौयर (ऑटो चालक) की मदद से रात करीब 3 बजे शव को ऑटो में लादकर नाले में फेंक दिया. शक से बचने के लिए तुलाराम ने मोहल्ले में अफवाह फैलाई कि आरती अपने पिता के इलाज के लिए नागपुर चली गई है और घर में अपनी मां को भी बुला लिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी तुलाराम समेत उसके भाई और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.



