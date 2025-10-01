विज्ञापन
अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था सद्दाम, नाबालिग लड़की ने लॉज में बुलाकर गला काटा

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक लॉज में हुई हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आई है. आरोपी नाबालिग ने पुलिस को बताया है कि मृतक सद्दाम उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था. पढिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट.

अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था सद्दाम, नाबालिग लड़की ने लॉज में बुलाकर गला काटा
रायपुर:

रायपुर के एक लॉज में युवक की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है. पुलिस की जांच में पता चला है कि नाबालिग लड़की से मृतक सद्दाम की दोस्ती तीन साल पहले सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर हुई थी. इसके बाद दोनों मिलने लगे थे. इस दौरान सद्दाम ने नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाए थे. उसने इसका वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था. पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई थी. जांच में यह भी पता चला है कि सद्दाम ने अलग-अलग नामों से इंस्टाग्राम पर आठ आईडी बनाई थीं.

वीडियो वायरल करने की देता था धमकी

पुलिस से पूछताछ में नाबालिग लड़की ने यह जानकारी दी है. उसके मुताबिक सद्दाम आठ अलग-अलग इंस्टाग्राम आईडी से सोशल मीडिया पर सक्रिय था. इसी में से एक आईडी के जरिए सद्दाम आरोपी लड़की के संपर्क में आया था. उसने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे. उसने इसके वीडियो भी बनाए थे. सद्दाम अपनी बात मनवाने के लिए अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था.

पुलिस जांच में यह पता चला है कि 27 सितंबर को बिलासपुर से रायपुर आने के बाद नाबालिग ने सद्दाम को बताया था कि वह गर्भवती हो गई है. सद्दाम ने गर्भपात कराने के लिए लड़की पर बनाया दबाव, उसके बाद मारपीट भी की. दोनों उस दिन एक लॉज में रुके थे. वो 28 सितंबर को चेक आउट कर अभनपुर चले गए थे.
दोनों 28 सितंबर को फिर वापस आए और उसी लॉज में रुके. 

हत्या के बाद घर पहुंचकर नाबालिग ने मां को दी जानकारी

रात में जब सद्दाम नींद में था तब नाबालिग ने उसके गले पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद सुबह वह वापस अपने घर बिलासपुर रवाना हो गई. घर पहुंचने पर नाबालिग की मां ने उससे जब पूछताछ की तब उसने पूरी कहानी बता दी. उसने बताया कि मैंने सद्दाम की हत्या कर दी है. 

नाबालिग को लेकर उसकी मां 29 सितंबर को बिलासपुर के कोनी पुलिस थाना पहुंची और पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद कोनी थाना पुलिस ने रायपुर की गंज थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी. इस सूचना पर रायपुर की गंज थाना पुलिस ने एवन लॉज से युवक का शव बरामद किया.

