CAF कैंप में खूनखराबा, पुरानी रंजिश में साथी ने सो रहे UP के जवान को गोली मारी, मौके पर मौत 

Khairagarh CAF Firing: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में CAF बटालियन कैंप में एक जवान ने पुरानी रंजिश में अपने ही साथी को गोली मार दी. गोली लगने से जवान की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी जवान ने देर रात वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Khairagarh CAF Firing: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के अंतिम छोर पर स्थित घाघरा गांव के CAF (Chhattisgarh Armed Force) बटालियन कैंप में बीती रात खूनखराबा हो गया. CAF की 17वीं बटालियन में पदस्थ जवान सोनवीर जाट की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उसे उसके साथी जवान ने ही गोली मारी.  सोनवीर जाट उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और कैंप में अन्य जवानों के साथ ड्यूटी पर तैनात था. 

जानकारी के अनुसार, CAF (Chhattisgarh Armed Force) बटालियन कैंप में रविवार रात भोजन के बाद सभी जवान अपने-अपने बैरक में सो रहे थे. इस दौरान बटालियन में तैनात जवान अरविंद गौतम ने पुरानी रंजिश के चलते अपनी सर्विस राइफल से सोनवीर जाट को गोली मार दी. फायरिंग की आवाज से कैंप में अफरा-तफरी मच गई. अन्य जवान तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल सोनवीर को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतक सोनवीर जाट के शव को अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवा दिया है, परिजनों के आने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा. 

पुलिस ने आरोपी जवान को किया गिरफ्तार 

गातापार थाना पुलिस ने आरोपी जवान अरविंद गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया. प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों जवानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. हालांकि, पुलिस का कहना है की मामले की जांच की जा रही है. इसके बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

