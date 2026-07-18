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महादेव सट्टा ऐप घोटाला: शेफाली बग्गा से घंटों पूछताछ, ED की रडार पर हाई-प्रोफाइल नाम, अब किसका नंबर?

महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर ED ने बिजनेस, खेल और राजनीति से जुड़े देश के 10 से ज्यादा बड़े चेहरों को नोट‍िस जारी कर तलब किया है.

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महादेव सट्टा ऐप घोटाला: शेफाली बग्गा से घंटों पूछताछ, ED की रडार पर हाई-प्रोफाइल नाम, अब किसका नंबर?
महादेव सट्टा ऐप घोटाले में ईडी ने शेफाली बग्गा से किए सवाल-जवाब. (फोटो- shefalibaggaofficial)

रायपुर: महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर अब देश के कई हाई-प्रोफाइल नाम आ गए हैं. बड़े कारोबारी विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिगबॉस रियलिटी शो कंटेस्टेंट और टीवी होस्ट शेफाली बग्गा से कई घंटों पूछताछ की. इस दौरान शेफाली ने मामले की पूरी जिम्‍मेदारी अपने पिता विपिन बग्गा पर डाल दी. उन्‍होंने कहा कि सट्टा ऐप प्रमोशन की डील पापा संभालते थे. रुपये के लेन-देन की जिम्‍मेदारी भी उन्‍हीं की थी. 

बता दें क‍ि 30 मई को शेफाली के दिल्ली स्थित घर पर ईडी ने छापेमारी की थी, इस दौरान एजेंसी ने 30 लाख रुपये  जब्त किए थे, ED का आरोप है कि यह रकम महादेव सट्टा ऐप के प्रमोशन से कमाई गई थी. मामले में पूछताछ को लेकर ईडी ने शेफाली बग्‍गा को नोट‍िस द‍िया था, जिसे लेकर उनसे पूछताछ की गई है.  
mahadev satta app ghotala: ईडी की पूछताछ में पूछताछ में शेफाली ने पूरी जिम्‍मेदारी अपने पिता विपिन बग्गा पर डाली.

mahadev satta app ghotala: ईडी की पूछताछ में पूछताछ में शेफाली ने पूरी जिम्‍मेदारी अपने पिता विपिन बग्गा पर डाली.

दरअसल, महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर एजेंसियों की जांच में तेजी आई है. ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले कारोबारी विकास गर्ग की 907.44 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया और फिर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया. इसके ठीक बाद खेल जगत से जुड़ी चर्चित हस्ती शेफाली बग्गा से ED के अधिकारियों ने घंटों पूछताछ की. ऐसे में चर्चा है क‍ि आने वाले समय में मामले में और भी बड़े एक्शन होने वाले हैं. ED की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है. 

विदेशी कंपनियों में 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 दिग्गजों को समन

सूत्रों के अनुसार, ED की रिमांड के दौरान कारोबारी विकास गर्ग ने महादेव सट्टा ऐप से जुड़े कई बड़े राज उगले हैं. जिस आधार पर जांच एजेंसी ने बिजनेस, खेल और राजनीति से जुड़े देश के 10 से ज्यादा बड़े चेहरों को नोट‍िस जारी कर तलब किया है. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन सट्टा के इस अवैध कारोबार से हुई कमाई के करीब 1100 करोड़ रुपये विदेशी कंपनियों में इन्वेस्ट किए गए थे.

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कारोबारी विकास के भाजपा नेताओं से संपर्क 

विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, "महादेव सट्टा ऐप मामले में सबसे पहले कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने की थी और हमने ही FIR दर्ज करवाई थी. अब जिस विकास गर्ग को पकड़ा गया है, वह किसका करीबी है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा से जुड़े बड़े नेताओं के साथ उसके संबंध रहे हैं."

'गलत करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई'

भूपेश बघेल के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है. उन्‍होंने कहा- जो भी गलत करेगा, उस पर कानूनन कार्रवाई होगी. अगर, इस मामले में संलिप्त कोई व्यक्ति भाजपा से भी जुड़ा पाया गया, तो उस पर और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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