विज्ञापन
विशेष लिंक

दुबई से लौटे पति ने पहले पत्नी की हत्या की फिर खुद फंदे से लटक गया, चौंका रही बेंगलुरु की ये घटना

पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी मंजू के पिता के साथ उल्लाल मेन रोड पर एक किराए के मकान में रह रहे थे. घटना के पीछे के असली मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

Read Time: 2 mins
Share
दुबई से लौटे पति ने पहले पत्नी की हत्या की फिर खुद फंदे से लटक गया, चौंका रही बेंगलुरु की ये घटना
  • कर्नाटक के बेंगलुरु में पति ने पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली, दोनों की शादी 2022 में हुई थी
  • मृतक महिला मंजू नर्स थी, जबकि पति धर्मशीलम राजमिस्त्री था, जो हाल ही में दुबई से लौटा था
  • पुलिस ने हत्या और आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कारणों का पता लगा रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बेंगलुरु:

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के उल्लाल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां रविवार शाम को एक पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. दोनों की शादी सितंबर 2022 में हुई थी और उनका कोई बच्चा नहीं था.

पुलिस के अनुसार, 27 साल की मृतक महिला मंजू बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में नर्स थी. उसका 30 वर्षीय पति धर्मशीलम हाल ही में दुबई से लौटा था, जहां वो राजमिस्त्री का काम करता था.

Latest and Breaking News on NDTV
मृतक के पिता पेरियास्वामी (53) ने बताया कि उन्हें रात में लगभग साढ़े नौ बजे शव मिले. मंजू बिस्तर पर पड़ी थी, उसके शरीर पर चाकू से वार करने के निशान थे, जबकि धर्मशीलम नायलॉन की रस्सी से पंखे से लटका हुआ था.

पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी मंजू के पिता के साथ उल्लाल मेन रोड पर एक किराए के मकान में रह रहे थे. घटना के पीछे के असली मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

ज्ञानभारती पुलिस स्टेशन ने हत्या और आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bengaluru Police, Husband Killed Wife In Bengaluru, Husband Committed Suicide In Bengaluru
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com