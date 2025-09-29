दुबई से लौटे पति ने पहले पत्नी की हत्या की फिर खुद फंदे से लटक गया, चौंका रही बेंगलुरु की ये घटना

- कर्नाटक के बेंगलुरु में पति ने पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली, दोनों की शादी 2022 में हुई थी
- मृतक महिला मंजू नर्स थी, जबकि पति धर्मशीलम राजमिस्त्री था, जो हाल ही में दुबई से लौटा था
- पुलिस ने हत्या और आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कारणों का पता लगा रही है
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के उल्लाल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां रविवार शाम को एक पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. दोनों की शादी सितंबर 2022 में हुई थी और उनका कोई बच्चा नहीं था.
पुलिस के अनुसार, 27 साल की मृतक महिला मंजू बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में नर्स थी. उसका 30 वर्षीय पति धर्मशीलम हाल ही में दुबई से लौटा था, जहां वो राजमिस्त्री का काम करता था.
पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी मंजू के पिता के साथ उल्लाल मेन रोड पर एक किराए के मकान में रह रहे थे. घटना के पीछे के असली मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है.
ज्ञानभारती पुलिस स्टेशन ने हत्या और आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है.
|हेल्पलाइन
|वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ
|9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
|TISS iCall
|022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
|(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाएं)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं