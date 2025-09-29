दुबई से लौटे पति ने पहले पत्नी की हत्या की फिर खुद फंदे से लटक गया, चौंका रही बेंगलुरु की ये घटना

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के उल्लाल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां रविवार शाम को एक पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. दोनों की शादी सितंबर 2022 में हुई थी और उनका कोई बच्चा नहीं था.

पुलिस के अनुसार, 27 साल की मृतक महिला मंजू बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में नर्स थी. उसका 30 वर्षीय पति धर्मशीलम हाल ही में दुबई से लौटा था, जहां वो राजमिस्त्री का काम करता था.

मृतक के पिता पेरियास्वामी (53) ने बताया कि उन्हें रात में लगभग साढ़े नौ बजे शव मिले. मंजू बिस्तर पर पड़ी थी, उसके शरीर पर चाकू से वार करने के निशान थे, जबकि धर्मशीलम नायलॉन की रस्सी से पंखे से लटका हुआ था.

पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी मंजू के पिता के साथ उल्लाल मेन रोड पर एक किराए के मकान में रह रहे थे. घटना के पीछे के असली मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

ज्ञानभारती पुलिस स्टेशन ने हत्या और आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है.