दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन कौन सी है? इसका जवाब टाइम (TIME) मैगजीन की 2027 की नई रैंकिंग में मिल गया है. इस लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइन एमिरेट्स (Emirates) ने पहला स्थान हासिल किया है. वहीं, कतर एयरवेज दूसरे और एयर न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर रही. भारत की एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है. उसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद एयरलाइंस की कैटेगरी में छठा स्थान मिला है.

टाइम मैगजीन ने डेटा जुटाने वाले प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा (Statista) के साथ मिलकर यह रैंकिंग जारी की है. इसमें सिंगापुर एयरलाइंस चौथे और कैथे पैसिफिक एयरवेज पांचवें नंबर पर रही. वहीं, डेल्टा एयरलाइंस छठे, साउथ अफ्रीकन एयरवेज सातवें और चाइना सदर्न एयरलाइंस आठवें स्थान पर रही. एयर चाइना को नौवां और अमेरिकन एयरलाइंस को दसवां स्थान मिला.

दुनिया की टॉप-10 एयरलाइंस कौन सी हैं?

रैंक एयरलाइन स्कोर 1 एमिरेट्स 94.29 2 कतर एयरवेज 94.16 3 एयर न्यूजीलैंड 93.47 4 सिंगापुर एयरलाइंस 93.32 5 कैथे पैसिफिक एयरवेज 92.63 6 डेल्टा एयरलाइंस 92.17 7 साउथ अफ्रीकन एयरवेज 92.16 8 चाइना सदर्न एयरलाइंस 92.03 9 एयर चाइना 91.99 10 अमेरिकन एयरलाइंस 91.89

सबसे भरोसेमंद एयरलाइंस में IndiGo छठे नंबर पर

टाइम की रैंकिंग में अलग-अलग कैटेगरी भी शामिल हैं. इनमें सबसे भरोसेमंद एयरलाइंस, बिजनेस ट्रैवल के लिए बेहतरीन एयरलाइंस और लंबी दूरी की उड़ानों के लिए सबसे अच्छी एयरलाइंस जैसी कैटेगरीज शामिल हैं. भारत की इंडिगो को सबसे भरोसेमंद एयरलाइंस की कैटेगरी में छठा स्थान मिला है. खास बात यह है कि 2027 की टाइम एयरलाइंस लिस्ट की किसी भी कैटेगरी में टॉप-25 में जगह बनाने वाली इंडिगो इकलौती भारतीय एयरलाइन है.

कैसे तैयार की गई एयरलाइंस की रैंकिंग?

इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए यात्रियों के अनुभव और उड़ानों से जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया. सर्वे में अलग-अलग महाद्वीपों के यात्रियों से पिछले 2 साल में 5 एयरलाइंस के साथ उनके अनुभव के बारे में पूछा गया. यह सर्वे 27 जुलाई से 4 सितंबर 2026 के बीच ऑनलाइन पैनल की मदद से किया गया. इसके अलावा, ग्लोबल ट्रैवल डेटा कंपनी ओएजी ने जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच संचालित 3 करोड़ से ज्यादा उड़ानों के आंकड़ों का विश्लेषण किया. यात्रियों के फीडबैक और उड़ानों से जुड़े आंकड़ों को मिलाकर यह रैंकिंग तैयार की गई.

