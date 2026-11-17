अमेरिका में पिछले 4 दिनों में टेक्नोलॉजी एक के बाद एक धोखा दे रही है. पहले शुक्रवार को देश का पूरा एयर ट्रैफिक सिस्टम ठप हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका में हजारों उड़ानें प्रभावित हुई थी. अब एक बार फिर एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है. सोमवार को अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन यूनाइटेड एयरलाइंस का नेटवर्क ठप हो गया. सोमवार को दिन अमेरिका में कई बड़े बैकों की सर्विस में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बैकों की ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने में यूजर्स को परेशानियां हो रही हैं. जबकि यूनाइटेड एयरलाइंस के सिस्टम में भी तकनीकी खराबी आई है, जिससे हवाई यात्रियों को एक बार फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि बताया जा रहा है कि यह समस्या फिलहाल साल्व कर ली गई है. इसके अलावा Microsoft Outlook का ठप होना भी इसी कड़ी में जुड़ा माना जा रहा है.

अमेरिका में बैंकिंग सेवाएं पर असर

सोमवार को अमेरिका में एक बड़ा झटका लगा. जेपी मॉर्गन चेस में आए एक सॉफ्टवेयर बग के कारण देश के कई बड़े बैंकों के ग्राहक अपनी ऑनलाइन बैंकिंग और ऐप तक पहुंच नहीं पाए. हजारों लोगों ने शिकायत की कि वे अपने अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं. चेस ने कहा कि यह बग था, साइबर अटैक नहीं था. अमेरिका के बड़े बैंकों में शामिल बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मार्गन, वेल्स कार्गों, चेज और जेली बैंक के ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानियां हो रही थी. इससे एक दिन पहले गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की सेवा भी बड़े पैमाने पर ठप हुई थी, जिसे शनिवार तक पूरी तरह बहाल किया गया था.

यूनाइटेड एयरलाइंस का सिस्टम ठप

सोमवार के दिन ही यूनाइटेड एयरलाइंस ने दोपहर में 'व्यापक सिस्टम आउटेज' की घोषणा की थी. अमेरिका की इस दिग्गज एयरलाइन के पायलटों को टेकऑफ के लिए जरूरी डेटा ही नहीं मिल पा रहा था. कंपनी ने तकनीकी खराबी की पुष्टि की थी, जबकि सोशल मीडिया पर ग्राहकों से इसके लिए माफी भी मांगी थी. हालांकि यह क्लीयर नहीं हो पाया था कि कौन-कौन सी एयरलाइन पर इसका असर हुआ था. कुछ देर बाद जानकारी दी गई थी कि यह समस्या ठीक कर ली गई है और यूनाइटेड एयरलाइंस का सिस्टम फिर से ठीक से काम कर रहा है.

शुक्रवार को ठप हुआ था एयरलाइंस सिस्टम

शुक्रवार के दिन अमेरिका में एक तरह से एयर इमरजेंसी हो गई थी. 13 नवंबर के दिन अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने दोपहर 3 बजकर 54 मिनट पर पूरे देश में ग्राउंड स्टॉफ का आदेश दे दिया, करीब साढ़े 4 घंटे तक अमेरिका में कोई भी फ्लाइट टेकऑफ नहीं कर सकी. यह 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी ग्राउंड स्टॉप था. एक छोटा सा राउटर. FAA के ठेकेदार L3Harris, अर्कांसस के एल डोराडो में पुरानी कॉपर वायर को हटाकर फाइबर-ऑप्टिक केबल लगा रहे थे, इसी दौरान लगाया गया नया राउटर खराब हो गया. वह हर 4-5 सेकंड में 1,000 से ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने लगा. इससे पूरा नेटवर्क ओवरलोड हो गया और देश के 22 में से 17 एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर प्रभावित हो गया था.

अमेरिका में बीते एक हफ्ते में ये घटनाएं अलग-अलग हैं, जहां अलग-अलग मामलों में तकनीकी समस्याएं आई हैं. फिलहाल सोमवार रात तक अमेरिका में हवाई यात्रा लगभग सामान्य हो गई है, लेकिन यात्रियों को परेशानियां हुई थी.

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