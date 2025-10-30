अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने फिर घटाई ब्याज दर, सोने और शेयर मार्केट पर दिखेगा असर

अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरो में एक बार फिर कटौती की है. फेडरल रिजर्व ने 0.25 फीसदी की कटौती ब्याज दरों में की है, जैसा की उम्मीद की जा रही थी. अमेरिका में रोजगार में कमी को देखते हुए माना जा रहा था कि ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं. इससे पहले भी उसने 0.25 प्रतिशत की कमी ब्याज दरों में की थी. हालांकि फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल का कनहा है कि आगे कटौती की संभावना अभी कम है. अमेरिका में ब्याज दरो में कमी से सोने के रेट में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है. जबकि शेयर बाजार में उछाल देखने को मिल सकता है.

अमेरिकी केंद्रीय बैंक की समिति ने 10-2 के निर्णय से ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया है और उधारी दर को 3.75-4 फीसदी के रेंज पर कर दिया है. इससे अमेरिका में नौकरियों मे कमी के बीच जॉब मार्केट में सुधार देखने को मिल सकता है. ऑटो लोन, मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लिए लोगों को राहत मिलेगी.

ब्याज दर में कटौती के ऐलान से अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला, लेकिन जेरोम पावेल के आगे और कटौती न होने के संकेतों से थोड़ी गिरावट देखने को मिली.

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इंटरेस्ट रेट में कटौती की वकालत करते रहे हैं. उन्होंने ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कठोर रुख की आलोचना भी की थी. ब्याज दरों में कटौती के साथ अमेरिकी फेड रिजर्व को महंगाई का ध्यान भी रखना है, जो 2 फीसदी के उसके सालाना औसत से ज्यादा न हो जाए.