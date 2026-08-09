क्या सिर्फ UPI ID शेयर करने से खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट? भूलकर भी न करें ये गलती

UPI Payment Fraud: जब भी हम किसी को UPI से पेमेंट करते हैं या किसी से पैसे लेते हैं, तो अक्सर अपनी UPI ID शेयर करते हैं. कई लोगों को इसी बात का डर रहता है कि कहीं UPI ID किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचने से वह उनके बैंक अकाउंट से पैसे न निकाल ले. अगर आपको भी ऐसा डर है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है.सिर्फ आपकी UPI ID जानकर कोई भी व्यक्ति आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता. UPI ID दरअसल पैसे भेजने और पाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक डिजिटल एड्रेस है. इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे ईमेल एड्रेस. कोई व्यक्ति आपका ईमेल एड्रेस जानता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपके ईमेल अकाउंट में लॉगिन कर सकता है.

क्या UPI ID से सीधे बैंक खाते से पैसे निकल सकते हैं?

सिर्फ UPI ID, मोबाइल नंबर या QR कोड की जानकारी होने से कोई आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट नहीं कर सकता.आपके खाते से पैसा तभी निकलता है, जब आप खुद किसी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं और UPI PIN दर्ज करते हैं. यही वह सिक्योरिटी लेयर है, जो आपके बैंक अकाउंट को अनऑथराइज्ड पेमेंट से बचाती है.इसलिए अपनी UPI ID किसी व्यक्ति को देने भर से आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं हो सकता.

फिर UPI फ्रॉड कैसे होता है?

असल में खतरा UPI ID शेयर करने में नहीं, बल्कि साइबर ठगों के झांसे में आकर खुद पेमेंट अप्रूव करने में होता है.स्कैमर कई बार खुद को बैंक अधिकारी या कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर लोगों से संपर्क करते हैं. इसके बाद वे पैसे भेजने के बजाय आपके पास 'Collect Request' यानी पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं.

यहां लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं. स्कैमर आपसे ये कह सकता है कि पैसे रिसीव करने के लिए फोन नंबर पर आए रिक्वेस्ट को अप्रूव करें या UPI PIN डालें. लेकिन ऐसा करने से आप अनजाने में उन्हें बैंक से पैसे निकालने की अनुमति दे देते हैं.

पैसे रिसीव करने के लिए UPI PIN की जरूरत नहीं

यह सबसे जरूरी बात है जिसे आपको याद रखना चाहिए. अगर कोई आपको पैसे भेज रहा है, तो पैसे रिसीव करने के लिए आपको UPI PIN या OTP डालने की जरूरत नहीं होती.UPI PIN तब इस्तेमाल होता है, जब आपके बैंक अकाउंट से पैसा बाहर जा रहा हो और आप ट्रांजैक्शन को मंजूरी दे रहे हों.

इसलिए अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि पैसे लेने, रिफंड पाने या पेमेंट रिसीव करने के लिए UPI PIN डालना जरूरी है, तो सावधान हो जाएं. आपके साथ स्कैम हो सकता है.

UPI ID शेयर करना सेफ, लेकिन ये चीजें कभी न बताएं

अपनी UPI ID शेयर करना को सेफ होता है, क्योंकि दूसरे लोग इसी के जरिए आपको पैसे भेज सकते हैं. लेकिन UPI PIN, OTP, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और दूसरी बैंकिंग डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए.बैंक या पेमेंट ऐप के नाम पर फोन, SMS या मैसेजिंग ऐप के जरिए अगर कोई आपसे ये पर्सनल डिटेल्स मांगता है, तो उसे बिल्कुल न दें.

QR Code और Payment Link पर भी रहें सावधान

सिर्फ UPI ID ही नहीं, बल्कि अनजान लोगों से मिलने वाले QR Code और पेमेंट लिंक को लेकर भी सावधानी जरूरी है.साइबर ठग कई बार इनाम जीतने, रिफंड पाने, पेमेंट लेने या अकाउंट बंद होने से बचाने के नाम पर तुरंत एक्शन लेने का दबाव बनाते हैं.ऐसे में जल्दबाजी न करें. किसी भी रिक्वेस्ट को अप्रूव करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें और यह जरूर देखें कि पैसा आपके खाते में आ रहा है या आपके खाते से जा रहा है.

UPI ID को लेकर बस ये बात याद रखें

UPI ID का इस्तेमाल पैसे भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता है. इसलिए इसे शेयर करना अपने आप में खतरा नहीं है. खतरा तब होता है, जब कोई व्यक्ति आपको झांसे में लेकर आपसे Collect Request अप्रूव करवाता है या UPI PIN और OTP लेता है.इसलिए ये याद रखें कि UPI ID शेयर कर सकते हैं, लेकिन UPI PIN और OTP नहीं. अगर कोई आपसे पैसे रिसीव करने के नाम पर PIN डालने को कहे, तो तुरंत सावधान हो जाएं वरना आपका अकाउंट मिनटों में खाली हो सकता है.

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