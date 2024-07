बजट से पहले संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दीं. किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा, ''वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए बजट पेश करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. शानदार बजट के लिए निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं.”

Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman Ji is all set to present the Union Budget today at 11 am in Lok Sabha. A historic moment for India to present the budget for a record 3rd term of Hon'ble PM @narendramodi Ji’s govt. Best wishes to @nsitharaman Ji for a great Budget! pic.twitter.com/njWQho6OcA