अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद करेंगे स्क्रीन शेयर, फिल्म की शूटिंग की शुरू, लिखा- कोई ऊपर से...

90 के दशक के बच्चों के लिए खुश होने का एक बड़ा कारण है क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान आगामी फिल्म 'हैवान' के लिए फिर से साथ आ गए हैं. फिल्म की शूटिंग शनिवार को शुरू हो गई है, जिसका ऐलान खुद अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर बीटीएस वीडियो शेयर किया है. क्लिप में वह सैफ अली खान और निर्देशक प्रियदर्शन के साथ सहजता से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में सैफ और अक्षय 18 साल बाद फिर से साथ आ रहे हैं. दोनों ने आखिरी बार 'टशन' में साथ काम किया था, जो व्यावसायिक और आलोचनात्मक दृष्टि से असफल रही थी.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हम सब ही हैं थोड़े से शैतान... कोई ऊपर से संत, कोई अंदर से हैवान. आज अपने सबसे पसंदीदा कैप्टन प्रियदर्शन सर के साथ #हैवान की शूटिंग शुरू कर रहा हूं. लगभग 17 साल बाद सैफ के साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है. चलिए हैवानियत की शुरुआत करते हैं!! @kvn.productions @thespianfilms_ind". इस पोस्ट को देख फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और हैवान का सिनेमाघरों में रिलीज होने का इंतजार करते दिख रहे हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सैफ को इस साल जनवरी में अपने बांद्रा स्थित घर में चाकू से चोट लगी थी. इसके बाद वह फिल्म के सेट पर काम पर वापस आ गए हैं. गुरुवार तड़के एक चोर से बचने की कोशिश में अभिनेता को कई बार चाकू मारा गया. अभिनेता को चाकू के छह वार लगे, जिनमें से दो गंभीर बताए जा रहे हैं क्योंकि वे उनकी रीढ़ की हड्डी के पास लगे हैं. यह घटना सुबह 2:15 बजे हुई जब चोर कथित तौर पर उनके बांद्रा स्थित घर में घुस आया और उनके घरेलू सहायक पर और फिर सैफ के बीच-बचाव करने पर उन पर हमला कर दिया. सैफ अपने बेटे जेह के कमरे में हो रहे शोर से जाग गए. जब ​​वे कमरे के अंदर गए तो देखा कि अपराधी उनके घरेलू सहायक से बहस कर रहा है. यह देखकर सैफ ने हस्तक्षेप किया और घुसपैठिए से लड़ने के लिए नंगे हाथों से घरेलू सहायक को बचाया.

गौरतलब है कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार 'भूत बांग्ला' नामक एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. यह हॉरर ड्रामा 2025 के अंत में रिलीज होने की संभावना है. यह फिल्म अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की पुनर्मिलन का प्रतीक है, जो हिंदी सिनेमा की सबसे व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेता-निर्देशक जोड़ियों में से एक है.