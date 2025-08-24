विज्ञापन

War 2 Vs Coolie Box Office: वॉर 2 वर्सेज कुली को रिलीज हुए बीते 10 दिन, जानें बजट और कमाई में कितना है अंतर

War 2 Vs Coolie Box Office Collection Day 10: 14 अगस्त को 400 करोड़ के बजट में बनीं दो फिल्म कुली और वॉर 2 में से एक ने बजट की कमाई वसूल ली है. 

Read Time: 2 mins
Share
War 2 Vs Coolie Box Office: वॉर 2 वर्सेज कुली को रिलीज हुए बीते 10 दिन, जानें बजट और कमाई में कितना है अंतर
वॉर 2 और कुली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
नई दिल्ली:

War 2 Vs Coolie Box Office Collection Day 10: 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं, जो कि ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की वॉर 2 और सुपरस्टार रजनीकांत की कुली थी. दोनों ही फिल्में 400 करोड़ के महंगे बजट में बनी हैं. लेकिन कमाई के मामले में 10 दिनों में फर्क देखने को मिला. जहां कुली ने बजट की कमाई को 10 दिनों में हासिल कर लिया है तो वहीं वॉर 2 कलेक्शन हासिल करने में थोड़ा पीछे रह गई है. जबकि इन दोनों ही फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. आइए आपको बताते हैं 10 दिनों में कुली और वॉर 2 ने कितनी कमाई हासिल की है. 

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 10वें दिन वॉर 2 ने 5.35 करोड़ की कमाई हासिल की है, जिसके बाद भारत में आंकड़ा 214.45 करोड़ तक पहुंचा है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 325 करोड़ तक पहुंच पाई है. हालांकि पहले हफ्ते में फिल्म ने 204 करोड़ की कमाई की थी, जिसमें 150 करोड़ हिंदी में, तमिल में 1.65 करोड़ और तेलुगू में 52.2 करोड़ थी. वहीं अब देखना है कि फिल्म दूसरे हफ्ते में कितनी कमाई हासिल करती है. 

कुली की बात करें तो रजनीकांत की फिल्म ने 10वें दिन 10 करोड़ की कमाई हासिल की है, जिसके बाद भारत में फिल्म की कमाई 245.50 करोड़ तक पहुंची है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 450 करोड़ पार हो चुका है. इसके चलते फिल्म 50 करोड़ के प्रॉफिट में हैं. फिल्म ने पहले हफ्ते 229.65 करोड़ की कमाई हासिल की थी, जिसमें तमिल में 149.95 करोड़, हिंदी में 26.05 करोड़, तेलुगू में 51.6 करोड़ और कन्नड़ में 2.05 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
War 2, War 2 Vs Coolie Box Office, Coolie Box Office Collection Day 10, War 2 Vs Coolie Box Office Collection Day 10, Coolie Budget
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com