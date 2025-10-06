Tata Capital IPO GMP: खुल गया टाटा कैपिटल का आईपीओ, निवेश करने से पहले जान लीजिए पूरी डिटेल

Tata Capital IPO GMP and : टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल का बहुप्रतीक्षित आईपीओ (IPO) आज 6 अक्‍टूबर, सोमवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. इस IPO के जरिये कंपनी का लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाना है. इसमें 6,846 करोड़ रुपये तक के 21 करोड़ इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल है. साथ ही 8,665 करोड़ रुपये के 26.6 करोड़ तक इक्विटी शेयरों का 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) भी शामिल है. इश्यू के लिए प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है. इस ऑफर के एक हिस्से के रूप में, प्रमोटर समूह टाटा संस 23 करोड़ तक शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC) ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 3.6 करोड़ तक शेयर बेचेगी. आईपीओ खुलने से पहले, कंपनी एंकर निवेशकों के माध्यम से पहले ही ₹4,641 करोड़ जुटा चुकी है.

टाटा कैपिटल आईपीओ की डिटेल्‍स

खुलने की तारीख (Issue Open): 6 अक्टूबर

बंद होने की तारीख (Issue to Close): 8 अक्टूबर

प्राइस बैंड (Price Band): ₹310-326 प्रति शेयर

आवंटन की तारीख (Allotment Date): 9 अक्टूबर

लिस्टिंग की तारीख (Listing Date): 13 अक्टूबर

आईपीओ साइज (IPO Size): ₹15,511 करोड़

नया इश्यू (Fresh Issue): ₹6,846 करोड़

ओएफएस (OFS): ₹8,665 करोड़

न्यूनतम बोली (Minimum Bid): 46 शेयरों का लॉट साइज

कम से कम 15,000 रुपये लगाने होंगे

एक आवेदन के लिए लॉट साइज 46 शेयर है, जिसका मतलब है कि अपर प्राइस बैंड पर एक रिटेल इन्‍वेस्‍टर के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश राशि ₹14,996 है. निवेशकों को शेयरों का आवंटन अस्थाई रूप से 9 अक्टूबर को किया जाएगा, जबकि डीमैट अकाउंट में क्रेडिट 10 अक्टूबर को किया जाएगा. टाटा कैपिटल 13 अक्टूबर को BSE और NSE पर लिस्‍ट होगी.

टाटा कैपिटल GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम)

इन्वेस्टरगेन के अनुसार, 5 अक्टूबर को टाटा कैपिटल आईपीओ के लिए जीएमपी (ग्रे मार्केट प्रीमियम) ₹7.5 था, जो कि अपर प्राइस बैंड पर 2.3% के प्रीमियम पर ₹333.5 प्रति शेयर की लिस्टिंग कीमत का संकेत देता है.

(नोट: जीएमपी आधिकारिक डेटा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है. ये अटकलों पर आधारित होता है.)

बता दें कि कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल, बीएनपी पारिबास, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है.