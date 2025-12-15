यूपी में टूरिज्म बूम, टाटा समूह ला रहा 'ताज' और 'विवांता' की बहार, 60 नए होटलों की तैयारी

उत्तर प्रदेश में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा उछाल आने वाला है. देश के सबसे बड़े व्यापारिक समूह टाटा समूह ने राज्य में अपने होटल चेन के जबरदस्त विस्तार की तैयारी कर ली है. सोमवार, 15 दिसबंर के दिन टाटा संस के चेयरमैन एन.चंद्रशेखरन ने सीएम योगी से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा.

60 होटलों पर टाटा समूह का फोकस

टाटा समूह उत्तर प्रदेश में अपने लग्जरी ब्रांड ताज, प्रीमियम ब्रांड विवांता और अपस्केल ब्रांड सिलेक्शन्स के तहत बड़े पैमाने पर होटल खोलने की योजना बना रहा है. 30 होटलों का निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है. समूह 30 नए होटलों के निर्माण पर भी विचार कर रहा है, जिससे राज्य में उनके होटलों की संख्या 60 तक पहुंच जाएगी.

नोएडा में खुलेगा 'सिग्नेचर होटल'

टाटा समूह की योजना के अनुसार हाई-टेक शहर नोएडा में उनका एक 'स्टेट ऑफ आर्ट' सिग्नेचर होटल खोला जाएगा.

यूपी में निवेश और रोजगार पर बातचीत- सीएम योगी सीएम योगी ने टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी. उन्होंने लिखा,"आज लखनऊ में टाटा संस के चेयरमैन श्री एन. चंद्रशेखरन जी से शिष्टाचार भेंट हुई. भेंट के दौरान उत्तर प्रदेश में AI, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा विनिर्माण, GCC, ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी, पर्यटन-आतिथ्य, कौशल विकास तथा डिजिटल इकोसिस्टम के क्षेत्रों में निवेश और नवाचार की संभावनाओं पर व्यापक एवं सार्थक विमर्श हुआ.

अयोध्या और मथुरा-वृंदावन में भी सहयोग

टाटा समूह प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहयोग कर रहा है. अयोध्या में जहां बन रहे म्यूजियम ऑफ टेम्पल के पहले फेज का निर्माण कार्य 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है. वहीं, मथुरा-वृंदावन में टाटा ग्रुप ने विभिन्न प्राचीन कुंडों के मरम्मत और नवीनीकरण में भी सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है.