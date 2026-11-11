Sukanya Samriddhi Yojana: हर साल ₹1.5 लाख जमा करने पर बेटी को मिलेंगे ₹71.8 लाख, लेकिन महंगाई बिगाड़ न दे खेल!

Sukanya Samriddhi Yojana: बेटी के बेहतर भविष्य के लिए माता-पिता कम उम्र से ही बचत करना शुरू कर देते हैं. इसके लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है. इस योजना में फिलहाल अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है. अगर माता-पिता हर साल इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर करीब 71.8 लाख रुपये का फंड बन सकता है. पहली नजर में यह रकम काफी बड़ी लगती है, लेकिन यहां एक जरूरी सवाल है. क्या 21 साल बाद मिलने वाले 71.8 लाख रुपये की कीमत आज के 71.8 लाख रुपये जितनी ही होगी? इसका जवाब है नहीं. इसकी वजह है महंगाई, जो समय के साथ पैसों की खरीदने की ताकत कम कर देती है.

हर साल 1.5 लाख जमा करने पर कैसे बनेंगे 71.8 लाख?

सुकन्या समृद्धि योजना में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. इस योजना में निवेश करने का पीरियड 15 साल है, जबकि खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद मैच्योर होता है. अगर माता-पिता लगातार 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं, तो उनका कुल निवेश 22.5 लाख रुपये होगा. इस पर मिलने वाला ब्याज और कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलकर रकम को काफी बढ़ा सकते हैं. 8.2% सालाना ब्याज दर को पूरे 21 साल तक एक समान मानकर चलें तो मैच्योरिटी पर करीब 71.8 लाख रुपये मिल सकते हैं. हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है कि 8.2% ब्याज दर अगले 21 साल के लिए फिक्स नहीं है. सरकार समय-समय पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है. ऐसे में भविष्य में ब्याज दर बदलने पर मैच्योरिटी की रकम भी कम या ज्यादा हो सकती है.

21 साल बाद ₹71.8 लाख की कीमत कितनी रह जाएगी?

सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाली बड़ी रकम को देखते हुए महंगाई के असर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. मान लीजिए किसी माता-पिता ने बेटी के बचपन में यह खाता खुलवाया और 21 साल बाद खाते की मैच्योरिटी हुई. तब तक पढ़ाई, रहने, इलाज और दूसरी जरूरतों का खर्च आज के मुकाबले काफी बढ़ चुका होगा. उदाहरण के लिए, अगर अगले 21 साल तक औसतन 6% सालाना महंगाई रहती है, तो 21 साल बाद मिलने वाले 71.8 लाख रुपये की आज के हिसाब से खरीदने की ताकत करीब 21 लाख रुपये के बराबर होगी. इसका मतलब यह नहीं है कि खाते में जमा रकम कम हो जाएगी बल्कि महंगाई के कारण उस रकम से खरीदी जा सकने वाली गुड्स और सर्विसेज की मात्रा कम हो जाएगी.

क्या बेटी के भविष्य के लिए SSY में निवेश काफी है?

सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें लंबे समय तक नियमित बचत करने की आदत बनती है. माता-पिता 15 साल तक पैसा जमा कर सकते हैं और इसके बाद मैच्योरिटी तक खाते में ब्याज मिलता रहता है. लेकिन सिर्फ 71.8 लाख रुपये के अनुमान को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि बेटी की पढ़ाई और भविष्य की सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी. यह रकम 8.2% ब्याज दर लगातार बने रहने की धारणा पर आधारित है. इसलिए माता-पिता को बेटी की हायर एजुकेशन और दूसरे बड़े खर्चों को ध्यान में रखकर अलग से भी फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी चाहिए. सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्ग टर्म की सेविंग्स का एक मजबूत जरिया बनाया जा सकता है, लेकिन महंगाई को देखते हुए इसे भविष्य की जरूरतों के लिए अकेला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानना सही नहीं होगा.