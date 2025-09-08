विज्ञापन
Stock Market Today: शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा, अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार उछाल

आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के कई शेयरों में बढ़त देखने को मिली. अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी सहित लगभग सभी शेयर हरे निशान में हैं. जिसमें सबसे ज्यादा तेजी अदाणी पावर में नजर आई.

Stock Market Updates:जीएसटी 2.0 के पॉजिटिव असर से भारतीय शेयर बाजार हफ्ते की शुरुआत में मजबूत दिखा.
नई दिल्ली:

सोमवार 8 सितम्बर को  भारतीय शेयर बाजार ने पॉजिटिव शुरुआत की. जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स से निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत दिखा और बाजार हरे निशान पर खुला. सुबह 9:31 बजे बीएसई सेंसेक्स 219.29 अंक यानी 0.27% बढ़कर 80,930.05 पर और निफ्टी 64.90 अंक यानी 0.26% चढ़कर 24,805.90 पर पहुंच गया.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी

आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के कई शेयरों में बढ़त देखने को मिली.  अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी ने बाजार को और मजबूती दी.अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी सहित लगभग सभी शेयर हरे निशान में हैं. जिसमें सबसे ज्यादा तेजी अदाणी पावर में नजर आई.

  • अदाणी पावर 4.85% की बढ़त के ₹639.25 पर ट्रेड कर रहा था,
  • अदाणी पोर्ट्स में में 1.15% की तेजी आई और यह ₹1,337 पर था.
  • अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन1.40% ऊपर ₹766.50 पर रहा.
  • एनडीटीवी (NDTV)  1.56% की तेजी के साथ ₹142 पर पहुंचा,.
  • एसीसी (ACC) में में 1.04% की बढ़त रही. और यह ₹1,848 पर ट्रेड कर रहा था.
  • अंबुजा सीमेंट 0.35% ऊपर ₹568.70 पर रहा.

एशियाई बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में सोमवार को मिलाजुला रुख रहा. जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद जापानी शेयर बाजार में जोरदार तेजी आई.

निक्केई 225 इंडेक्स 1.78% उछला,टॉपिक्स इंडेक्स 1% ऊपर गया और रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा.दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.16% बढ़ा और कोस्डैक 0.47% ऊपर गया.हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने गिरावट का संकेत दिया.

वॉल स्ट्रीट का हाल

पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार कमजोर बंद हुए.डॉउ जोंस 220 अंक यानी 0.48% गिरकर 45,400.86 पर बंद हुआ.एसएंडपी 500 इंडेक्स 20 अंक यानी 0.32% गिरा और 6,481.50 पर रहा.नैस्डैक 7 अंक यानी 0.03% गिरकर 21,700.39 पर बंद हुआ.हफ्ते के हिसाब से डॉव जोंस 0.3% टूटा, एसएंडपी 0.3% चढ़ा और नैस्डैक 1.1% बढ़ा.

पिछले कारोबारी दिन भारतीय बाजार का हाल

शुक्रवार 6 सितम्बर को भारतीय बाजार फ्लैट बंद हुए थे. प्रॉफिट बुकिंग, अमेरिकी टैरिफ की चिंता और एफआईआई सेलिंग से बाजार दबाव में रहा.सेंसेक्स मामूली 7.25 अंक गिरकर 80,710.76 पर बंद हुआ.निफ्टी 6.70 अंक ऊपर 24,741 पर बंद हुआ था.

