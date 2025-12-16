विज्ञापन
शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 428 अंक टूटा, निफ्टी 25,900 के नीचे, IT, PSU और फार्मा शेयरों की हालत पस्त

Stock Market Updates: शुरुआती कारोबार में बाजार में गिरावट का नेतृ्त्व आईटी, पीएसयू बैंक, फार्मा इंडेक्स शेयर कर रहे थे. इसके अलावा, ऑटो, रियल्टी, मेटल, एनर्जी, मीडिया और इन्फ्रा लाल निशान में थे. केवल एफएमसीजी और डिफेंस इंडेक्स हरे निशान में था.

Stock Market News Updates: भारतीय शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों का असर आज भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दिया. भारतीय शेयर बाजार मंगलवार,16 दिसंबर को गिरावट के साथ खुला. सुबह 9:23 पर सेंसेक्स 306 अंक या 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,907 और निफ्टी 92 अंक या 0.40 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,924 पर था. शुरुआती कारोबार  के बाद बाजार में जोरदार गिरावट आई. सेंसेक्स 428.10 अंक (0.50%)  टूटकर 84,785.26 पर और निफ्टी 124.85 अंक (0.48%) गिरकर 25,902.45 पर ट्रेड कर रहा था.

आईटी, पीएसयू बैंक, फार्मा इंडेक्स पर ज्यादा असर

शुरुआती कारोबार में बाजार में गिरावट का नेतृ्त्व आईटी, पीएसयू बैंक, फार्मा इंडेक्स शेयर कर रहे थे. इसके अलावा, ऑटो, रियल्टी, मेटल, एनर्जी, मीडिया और इन्फ्रा लाल निशान में थे. केवल एफएमसीजी और डिफेंस इंडेक्स हरे निशान में था.

ये हैं गेनर्स और लूजर्स

सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और टाइटन गेनर्स थे. एक्सिस बैंक, इटरनल (जोमैटो), एचसीएलटेक, इन्फोसिस, बीईएल, टाटा स्टील, एलएंडटी, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी और आईसीआईसीआई बैंक लूजर्स थे.

मिडकैप और स्मॉलकैप दोनों लाल निशान में थे. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 338 अंक या 0.56 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 59,879 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 115 अंक या 0.59 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,310 पर था.

एशियाई बाजारों में भी गिरावट

ज्यादातर एशियाई बाजारों में लाल निशान में कारोबार हो रहा था. टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक, सोल और जकार्ता लाल निशान में थे. अमेरिकी बाजार भी सोमवार को लाल निशान में बंद हुए थे.

कमोडिटी मार्केट में भी कमजोरी देखी जा रही है. कच्चे तेल के साथ सोने और चांदी में भी लाल निशान में कारोबार हो रहा था. खबर लिखे जाने तक, डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56.33 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.58 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 60.21 डॉलर प्रति बैरल पर था. सोना 0.46 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,315 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.30 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 62.76 डॉलर प्रति औंस पर थी.

