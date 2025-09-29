Stock Market Today:Stock Market Today: शेयर बाजार की मजबूत ओपनिंग, सेंसेक्स 175 अंक उछला, निफ्टी फिर 24,700 के पार पहुंचा

कई दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ की है. सोमवार 29 सितंबर को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 175 अंक की मजबूती के साथ 80,601.92 पर और निफ्टी 55 अंक चढ़कर 24,710.65 पर पहुंच गया. निफ्टी ने भी 24,700 का लेवल दोबारा हासिल कर लिया है.

अमेरिकी बाजारों से मिले मजबूत संकेत और एशियाई बाजारों के मिले-जुले रुझान का असर भारतीय मार्केट की ओपनिंग पर साफ देखने को मिला है.

पिछले हफ्ते शेयर बाजार में बड़ी गिरावट

शुक्रवार 27 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 733 अंक टूटकर 80,426.46 पर और निफ्टी 236 अंक गिरकर 24,654.70 पर बंद हुआ.

पिछला पूरा हफ्ता बिकवाली वाला रहा. निफ्टी 672 अंक यानी 2.65% गिरा, जबकि सेंसेक्स 2,199 अंक यानी 2.66% टूट गया. इस दौरान देश की टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप 2.99 लाख करोड़ रुपये घट गया.

अब किन फैक्टर्स पर टिकी है बाजार की नजर

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार का रुख कई अहम फैक्टर्स से तय होगा. इसमें RBI की MPC बैठक, भारत-अमेरिका ट्रेड डील और एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों का डेटा अहम भूमिका निभाएंगे.

RBI MPC बैठक से क्या उम्मीद

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगी. इस बैठक में ब्याज दरों की समीक्षा की जाएगी. माना जा रहा है कि इस बार RBI रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है. फिलहाल रेपो रेट 5.5% पर है.पिछली बैठक में RBI ने दरों को यथावत रखा था, लेकिन फरवरी 2025 से अब तक करीब 1% की कटौती हो चुकी है. अगर इस बार भी ब्याज दरें घटती हैं तो इसका सीधा असर लोन, EMI और बाजार की चाल पर पड़ सकता है.