Share Market Holiday: आज गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार बंद, NSE-BSE पर नहीं लेकिन यहां कर पाएंगे ट्रेडिंग

Share Market open or close today: आज 14 सितंबर, सोमवार को मुंबई में गणेश चतुर्थी महोत्‍सव को लेकर छुट्टी रहेगी. आज शेयर बाजार (Stock Market) भी बंद रहेंगे. NSE और BSE, दोनों ही स्‍टॉक एक्‍सचेंजों में ट्रेडिंग नहीं होगी. NSE और BSE दोनों की हॉलिडे लिस्‍ट में 14 सितंबर की तारीख ट्रेडिंग हॉलिडे के तौर पर दर्ज है. यानी शेयर मार्केट अब सीधे मंगलवार 15 सितंबर को ही खुलेंगे.

आज लगातार तीसरा दिन है, जब मार्केट नहीं खुलेंगे. ट्रेडर्स आज शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगा सकेंगे, वो न तो शेयर बेच सकेंगे और न ही खरीद सकेंगे. इसके लिए उन्‍हें 15 सितंबर, मंगलवार को बाजार खुलने का इंतजार करना पड़ेगा. हां, लेकिन आज अगर पैसे लगाने ही हों तो निवेशक एक जगह लगा सकते है. कमोडिटी मार्केट में, लेकिन वहां भी दिनभर नहीं, बल्कि इसके लिए समय निश्चित रहेगा.

गणेश चतुर्थी पर कहां कितना असर?

गणेश चतुर्थी के कारण NSE और BSE सोमवार, 14 सितंबर 2026 को बंद रहेंगे. क्लियरिंग और सेटलमेंट की गतिविधियों पर भी असर पड़ेगा, इसलिए निवेशकों को शेयर मिलने या बिक्री से मिलने वाली रकम के समय में बदलाव दिख सकता है.

T+1 सेटलमेंट साइकिल में इस छुट्टी का ध्यान रखा जाएगा. 14 सितंबर को होने वाले सेटलमेंट अगले वर्किंग सेटलमेंट डे पर होंगे. निवेशकों को फंड ट्रांसफर और डिलीवरी-बेस्ड ट्रांज़ैक्शन की योजना पहले से बना लेनी चाहिए, खासकर अगर उन्हें छुट्टी के आसपास सेटलमेंट से जुड़ी कोई देनदारी पूरी करनी हो.

गणेश चतुर्थी का भव्‍य महोत्‍सव

गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म का दिन माना जाता है. इसे एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार के रूप में मनाया जाता है. इस त्योहार के दौरान भक्त भगवान गणेश की पूजा करते हैं. यह त्योहार भारत के कई हिस्सों में खास तौर पर मनाया जाता है. 2026 के हॉलिडे कैलेंडर में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की छुट्टी बताई गई है.

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14 सितंबर 2026 को NSE और BSE बंद रहेंगे

हां, गणेश चतुर्थी के कारण सोमवार, 14 सितंबर 2026 को NSE और BSE दोनों में ट्रेडिंग बंद रहेगी. 2026 के ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर में NSE और BSE के लिए 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के कारण ट्रेडिंग की छुट्टी बताई गई है. इसलिए, निवेशक उस दिन नॉर्मल मार्केट सेशन के दौरान रेगुलर इक्विटी ट्रेड नहीं कर पाएंगे या उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे. छुट्टी के बाद अगले तय ट्रेडिंग डे पर ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी.

क्या 14 सितंबर सेटलमेंट की छुट्टी है?

हां. 14 सितंबर 2026 को NSE क्लियरिंग की छुट्टी भी बताई गई है. इसका मतलब है कि छुट्टी का असर न केवल शेयर बाज़ार की ट्रेडिंग पर, बल्कि क्लियरिंग और सेटलमेंट से जुड़ी गतिविधियों पर भी पड़ेगा. डिलीवरी पोजीशन रखने वाले निवेशकों के लिए, लागू सेटलमेंट साइकल के आधार पर, सिक्योरिटीज़ या बिक्री से मिलने वाली रकम के मिलने के समय पर इसका असर पड़ सकता है.

क्या गणेश चतुर्थी पर MCX खुला रहेगा?

कमोडिटी ट्रेडर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि गणेश चतुर्थी पर MCX पूरे दिन के लिए बंद नहीं रहेगा. MCX एक अलग शेड्यूल का पालन करेगा. ये सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बंद रहेगा और शाम के सेशन के लिए फिर से खुलेगा. MCX 14 सितंबर 2026 को एक खास ट्रेडिंग शेड्यूल का पालन करेगा.

2026 के MCX हॉलिडे शेड्यूल के अनुसार, सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक का मॉर्निंग सेशन बंद रहेगा, जबकि शाम 5:00 बजे से रात 11:30/11:55 बजे तक का इवनिंग सेशन खुला रहेगा.

क्या T+1 सेटलमेंट साइकल पर असर पड़ेगा?

हां, चूंकि 14 सितंबर 2026 ट्रेडिंग और क्लियरिंग दोनों के लिए छुट्टी का दिन है, इसलिए इसका असर सामान्य सेटलमेंट शेड्यूल पर पड़ेगा. NSE सामान्य इक्विटी ट्रेड के लिए T+1 सेटलमेंट साइकल का पालन करता है, जिसमें छुट्टियों को कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता है. इसलिए, 14 सितंबर को होने वाला कोई भी सेटलमेंट अगले वर्किंग सेटलमेंट डे पर चला जाएगा. निवेशकों को शेयर मिलने या बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल करने की योजना बनाते समय इस छुट्टी का ध्यान रखना चाहिए.