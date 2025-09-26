Stock Market Today: शेयर बाजार की धीमी शुरुआत, ट्रंप के नए टैरिफ फैसले से फार्मा सेक्टर के शेयर लुढ़के

ट्रंप के नए टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को लाल निशान के साथ शुरुआत की. बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 9:30 बजे के करीब 361 अंक (0.45%) गिरकर 80,797.83 पर पहुंच गया. वहीं, निफ्टी भी 110.00 अंक (0.44%) टूटकर 24,780.85 पर पहुंचकर कारोबार कर रहा है.

फार्मा और आईटी शेयरों में दबाव

शेयर बाजार की कमजोरी का सबसे ज्यादा असर फार्मा और आईटी शेयरों पर देखने को मिला. सन फार्मा और ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक्स 4 फीसदी से ज्यादा गिर गए. वहीं, शुरुआती कारोबार में ग्लैंडमार्क फार्मा 2.10%, डॉ. रेड्डीज 1.19 %, सिप्ला 1.56%, ल्यूपिन 1.04% और अजंता फार्मा के शेयर में 1.38% ती गिरावट देखी गई. इसकी वजह से निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.45% तक लुढ़क गए.

ट्रंप का बड़ा ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में अगर कोई ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा बाहर से भेजी जाएगी और कंपनी ने अमेरिका में अपनी फैक्ट्री नहीं बनाई है, तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा.

ट्रंप ने कहा कि अगर कोई कंपनी अमेरिका में दवा बनाने का प्लांट शुरू कर चुकी है, तो उसे इस टैरिफ से छूट मिलेगी. इसके अलावा अमेरिका ने हेवी ट्रक पर 25% और किचन कैबिनेट समेत कई उत्पादों पर 50% ड्यूटी लगाने का भी ऐलान किया है.

भारतीय फार्मा कंपनियों पर असर

भारत अमेरिका को दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है.रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 45% से ज्यादा जेनेरिक और 15% बायोसिमिलर दवाओं की सप्लाई करता है. ऐसे में ट्रंप का यह कदम भारतीय फार्मा कंपनियों के बिजनेस पर असर डाल सकता है.

शुरुआती कारोबार में ही फार्मा सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है. इसकी वजह ये है कि डॉ. रेड्डीज (Dr Reddy's), अरबिंदो फार्मा (Aurobindo Pharma), जायडस लाइफसाइंसेज (Zydus Lifesciences), सन फार्मा (Sun Pharma) और ग्लैंड फार्मा (Gland Pharma) जैसी भारतीय कंपनियाँ अपनी कुल कमाई का 30-50% तक अमेरिकी बाजार से कमाती हैं.