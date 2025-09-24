Stock Market Today: शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी, Sensex और Nifty आज फिर लुढ़के

आज यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुले. सुबह 9 बजकर 22 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 373 अंक यानी 0.45% टूटकर 81,729.03 पर ट्रेड कर रहा था. वहीं एनएसई निफ्टी 101.60 अंक यानी 0.40% गिरकर 25,067.90 पर पहुंच गया.

ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेत और सिर्फ पीएसयू बैंक छोड़करसभी सेक्टर्स में बिकवाली की वजह से बाजार पर दबाव बढ़ गया.

कौन से शेयर रहे आगे

निफ्टी के शेयरों में ट्रेंट, भारतीय स्टेट बैंक, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी और ओएनजीसी बढ़त में दिखे. वहीं हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन कंपनी, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट देखने को मिली.

ब्रॉड कैप इंडेक्स में भी दबाव देखने को मिला. निफ्टी मिडकैप 100 करीब 0.45% टूटा और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स भी 0.20% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं.

सेक्टोरल इंडेक्स का हाल

सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी ऑटो (0.71% नीचे) में देखने को मिली. इसके अलावा निफ्टी आईटी 0.66% और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.70% गिरे. लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में रहे, जबकि पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.37% की बढ़त में रहा.

शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी

मंगलवार को भी भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था. बीएसई सेंसेक्स कल 57.87 अंक यानी 0.07% गिरकर 82,102.10 पर बंद हुआ था. वहीं एनएसई निफ्टी 32.85 अंक यानी 0.13% टूटकर 25,169.50 पर बंद हुआ.

फेस्टिव सीजन की डिमांड से ऑटो सेक्टर के शेयरों को सपोर्ट मिला, हालांकि यह बढ़त ज्यादा दिन टिक नहीं पाई. अमेरिकी H-1B वीजा फीस में बढ़ोतरी की चिंता से बाजार दबाव में रहा.

निवेशकों की चिंता क्यों बढ़ी

अमेरिकी फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बयान से निवेशकों की सेंटिमेंट पर असर पड़ा, जिसमें उन्होंने स्टैगफ्लेशन और महंगे एसेट प्राइस का जिक्र किया. निवेशकों का सेंटिमेंट कमजोर रहा क्योंकि अमेरिका की तरफ से वीजा नियमों पर पाबंदी,लगातार विदेशी निवेशकों की बिकवाली और घरेलू बाजार की ऊंची वैल्यूएशन के कारण भी निवेशकों के लिए चिंता बनी हुई है.

ग्लोबल मार्केट का अपडेट

अमेरिकी बाजार कल गिरावट के साथ बंद हुए. नैस्डैक 0.95% टूटा, एसएंडपी 500 में 0.55% की गिरावट आई और डाउ जोंस 0.19% नीचे बंद हुआ.

वहीं, एशियाई बाजारों में सुबह मिले-जुले रुझान दिखे. चीन का शंघाई इंडेक्स 0.45% और शेनझेन 0.92% चढ़े. हांगकांग का हैंगसेंग 0.74% चढ़ गया. वहीं जापान का निक्केई 0.43% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.21% टूटा.