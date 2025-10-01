विज्ञापन
Stock Market Today: RBI के फैसले से पहले शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 100 अंक उछला, अदाणी ग्रुप के शेयर चढ़े

Stock Market Updates 1 October 2025: निवेशकों की नजरें आज जारी होने वाली RBI MPC मीटिंग के नतीजों पर टिकी हैं. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई इस बार पॉलिसी रेट्स को स्टेबल रख सकता है.

Stock Market Updates: भारतीय शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

स्टॉक मार्केट में अक्टूबर के पहले दिन यानी बुधवार को पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली.शुरुआती कारोबार में बाजार हरे निशान पर खुला. लेकिन RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की पॉलिसी मीटिंग से पहले निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं.  

शुरुआती कारोबार में सुबह 9:15 बजे बीएसई सेंसेक्स 100.41 अंक (0.13%) की बढ़त  के साथ 80,368.02 अंकों पर रहा.वहीं, एनएसई निफ्टी में 37.65 अंकों (0.15%) की बढ़त देखने को मिली और यह 24,648.75 पर ट्रेड कर रहा था.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी

शुरुआती कारोबार में अदाणी समूह की कंपनियों में तेजी देखने को मिली.अदाणी पावर 3% से ज्यादा चढ़ गया. वहीं, अदाणी टोटल गैस और अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई. इसके अलावा फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज ,अदाणी एनर्दी सॉल्यूशंस और एनडीटीवी के शेयर भी 1 फीसदी की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे.

RBI पॉलिसी मीटिंग पर निगाहें

निवेशकों की नजरें जारी होने वाली RBI MPC मीटिंग के नतीजों पर टिकी हैं. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई इस बार पॉलिसी रेट्स को स्टेबल रख सकता है. जून में 50 बेसिस प्वाइंट की सरप्राइज कटौती और अगस्त में रेट्स को स्थिर रखने के बाद अब बाजार को किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है.

जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट्स ने भी कहा है कि रेट्स में बदलाव की संभावना कम है, लेकिन सेंट्रल बैंक से राहत के संकेत मिलने की उम्मीद की जा रही है.

