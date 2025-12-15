विज्ञापन
हफ्ते के पहले दिन लाल निशान में खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, रियल्टी और ऑटो शेयर पर दबाव

Stock Market Updates: आज के शुरुआती कारोबार में एमएंडएम, ट्रेंट, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, इटरनल (जोमैटो), बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएलटेक, सनफार्मा, बजाज फाइनेंस और टाइटन टॉप लूजर्स थे.

Share Market News : भारतीय शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं.
Stock Market Today: कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार सोमवार, 15 दिसंबर  के कारोबारी सत्र में लाल निशान में खुला. सुबह 9:40 पर सेंसेक्स 347.80  अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,919.85 और निफ्टी 122.40 अंक या 0.47 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,924.55 पर था.

निफ्टी ऑटो और निफ्टी रियल्टी में तेज गिरावट

शुरुआती सत्र में बाजार पर दबाव बनाने का काम रियल्टी और ऑटो शेयर कर रहे थे. खबर लिखे जाने तक निफ्टी ऑटो 0.85 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी 0.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ का कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, मेटल, एनर्जी, कमोडिटी और सर्विसेज लाल निशान में थे.

मिडकैप और स्मॉलकैप में मिलाजुला कारोबार हो रहा है. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 214.85 अंक या 0.36 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 60,067 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 12 अंक की मामूली कमजोरी के साथ 17,381 पर था.

ये हैं गैनर्स और लूजर्स

सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल, एचयूएल और एलएंडटी गेनर्स थे. एमएंडएम, ट्रेंट, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, इटरनल (जोमैटो), बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएलटेक, सनफार्मा, बजाज फाइनेंस और टाइटन लूजर्स थे.

ग्लोबल मार्केट में भी कमजोरी

वैश्विक बाजारों में कमजोरी का रुझान देखा जा रहा है. टोक्यो, शंघाई, हांगकांग और सोल लाल निशान में थे, जबकि जकार्ता और बैंकॉक लाल निशान में थे. अमेरिकी शेयर बाजार भी शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुए थे.

इसके अलावा , कमोडिटी सेगमेंट में कारोबार मजबूत बना हुआ है. ब्रेंट क्रूड 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 57.57 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.56 प्रतिशत की मजबूती के साथ 61.46 डॉलर प्रति बैरल पर था. वहीं, सोना 0.72 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,359 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.86 डॉलर प्रति औंस पर थी.

Stock Market Today, Sensex, Nifty, BSE, NSE
