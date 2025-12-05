विज्ञापन
Stock Market Today: सेंसेक्स-निफ्टी की फ्लैट शुरुआत, RBI के फैसले पर टिकी निवेशकों की निगाहें

Stock Market Updates: सेक्टर की बात करें तो फार्मा और मेटल इंडेक्स में 0.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि रियल्टी इंडेक्स ने थोड़ी मजबूती दिखाते हुए 0.28 प्रतिशत की बढ़त हासिल की.

Stock Market News Updates: सुबह के कारोबार में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर भी हल्का दबाव दिखा.
नई दिल्ली:

आज यानी शुक्रवार सुबह मार्केट ने फ्लैट नोट पर कारोबार कीशुरुआत की, क्योंकि पूरे बाजार की नजर आज होने वाली आरबीआई की ब्याज दर घोषणा पर टिकी है. आज सुबह 10 बजे आरबीआई एमपीसी रेपो रेट का फैसला सुनाएगा, इसलिए निवेशक बड़े ट्रेड  को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं.

9:20 बजे सेंसेक्स 31 अंक की तेजी के साथ 85,296 के आसपास ट्रेड कर रहा था. निफ्टी भी करीब 25 अंक बढ़कर 26,058 पर था. आज ओपनिंग सेशन में कोई बड़ा उछाल या गिरावट नहीं दिखी और मार्केट पूरी तरह वेट-एंड-वॉच मोड में रहा.

कौन से शेयर गिरे, कौन से चढ़े?

आज शुरुआती ट्रेड में कुछ दिग्गज शेयरों में गिरावट दिखी.गिरने वाले शेयर में रिलायंस, ट्रेंट, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स पीवी, सन फार्मा और टाइटन शामिल रहे. जबकि ईटर्नल, बीईएल, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, इन्फोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट गेनर्स में शामिल रहे.

मिडकैप और स्मॉलकैप में हल्की कमजोरी

सुबह के कारोबार में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर भी हल्का दबाव दिखा. ब्रॉडर मार्केट की शुरुआत कमजोर रही, जहां निफ्टी मिडकैप 0.07 प्रतिशत फिसल गया और निफ्टी स्मॉलकैप करीब 0.30 प्रतिशत नीचे चला गया. 

कौन से सेक्टर दबाव में?

सेक्टर की बात करें तो फार्मा और मेटल इंडेक्स में 0.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि रियल्टी इंडेक्स ने थोड़ी मजबूती दिखाते हुए 0.28 प्रतिशत की बढ़त हासिल की. कुल मिलाकर छोटे और मझोले शेयरों में कमजोरी रही, लेकिन रियल्टी सेक्टर शुरुआती कारोबार में सपोर्ट देता नजर आया

मार्केट में असली हलचल सुबह 10 बजे आएगी, जब एमपीसी रेपो रेट पर अपना फैसला देगी. निवेशकों को उम्मीद है कि महंगाई में गिरावट और मजबूत जीडीपी नंबर देखने के बाद कोई पॉजिटिव संकेत मिल सकता है.

