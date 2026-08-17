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Stock Market Today: हफ्ते के पहले ही दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार,सेंसेक्स 250 अंक लुढ़का

Sensex Nifty Fall Today: 17 अगस्त 2026 को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. सेंसेक्स 268 अंक गिरकर 77,740 और निफ्टी 66 अंक टूटकर 24,299 के स्तर पर खुला. ईरान-अमेरिका तनाव और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं.

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Stock Market Today: हफ्ते के पहले ही दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार,सेंसेक्स 250 अंक लुढ़का

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 17 अगस्त 2026,सोमवार, को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई. बाजार खुलते ही बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स (Sensex) करीब 268 अंक (0.34%) की गिरावट के साथ 77,740.43 पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 (Nifty) भी 66.55 अंक (0.27%) टूटकर 24,299.45 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. 

इससे पहले पिछले हफ्ते भी सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई थी.
 

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