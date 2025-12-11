विज्ञापन
विशेष लिंक

फेड रेट कट के बाद सेंसेक्स- निफ्टी की मजबूत शुरुआत, ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव सेंटिमेंट से बाजार में रौनक

Stock Market Updates: फेड की रेट कट के बाद एशियाई बाजार भी तेजी के साथ खुले और लगभग 0.4 प्रतिशत ऊपर रहे. वॉल स्ट्रीट में भी रात भर बढ़त देखने को मिली, जिसने घरेलू बाजार के सेंटिमेंट को और मजबूत किया.

Read Time: 3 mins
Share
फेड रेट कट के बाद सेंसेक्स- निफ्टी की मजबूत शुरुआत, ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव सेंटिमेंट से बाजार में रौनक
Stock Market News Updates: भारतीय शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

Stock Market Opening Bell: आज यानी गुरुवार 11 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई. फेडरल रिजर्व ने बुधवार रात अपने बेंचमार्क रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो लगातार तीसरी रेट कट है. इस फैसले के बाद ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव माहौल बना और इसी वजह से आज सेंसेक्स और निफ्टी ने मजबूत शुरुआत की.

सुबह 9:28 बजे सेंसेक्स 84,492 के लेवल पर रहा और लगभग 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा था. निफ्टी 50 25,792 के आसपास था और करीब 34 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा था. हालांकि ब्रॉडर मार्केट का मूड थोड़ा कमजोर रहा. निफ्टी मिडकैप100 लगभग 0.13 प्रतिशत और स्मॉलकैप100 करीब 0.30 प्रतिशत नीचे ट्रेड कर रहे थे.

फेड की इस रेट कट के बाद अमेरिका की मुख्य ब्याज दर लगभग 3.6 प्रतिशत पर आ गई है, जो करीब तीन साल का सबसे निचला स्तर है. फेड के चेयर जेरोम पावेल ने कहा कि पिछले दो साल में छह रेट कट के बाद अब फेड रोजगार और महंगाई के ट्रेंड को देखकर आगे के फैसले करेगा. फेड के नए अनुमान बताते हैं कि अगले साल सिर्फ एक और रेट कट की संभावना है.

एशिया और वॉल स्ट्रीट ने दिया सपोर्ट

फेड की रेट कट के बाद एशियाई बाजार भी तेजी के साथ खुले और लगभग 0.4 प्रतिशत ऊपर रहे. वॉल स्ट्रीट में भी रात भर बढ़त देखने को मिली, जिसने घरेलू बाजार के सेंटिमेंट को और मजबूत किया.

पिछले सत्र में बाजार की बड़ी गिरावट

इससे पहले बुधवार को बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट में बंद हुआ था. ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स एक समय 354 पॉइंट चढ़कर 85,020 के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन आखिरी घंटों में भारी बिकवाली की वजह से पूरा रिबाउंड खत्म हो गया.

सेंसेक्स दिन के हाई से 629 पॉइंट फिसलकर 84,391 पर बंद हुआ.वहीं निफ्टी 82 पॉइंट टूटकर 25,758 पर बंद हुआ.मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी दबाव दिखा, जहां मिडकैप में 1.08 प्रतिशत और स्मॉलकैप में 0.58 प्रतिशत की गिरावट रही.एक ही दिन में निवेशकों की कुल संपत्ति में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी हो गई और बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 465 लाख करोड़ से घटकर 463.8 लाख करोड़ पर आ गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sensex Today, Nifty 50, Indian Stock Market, Fed Rate Cut
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.