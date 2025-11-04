Stock Market Today: शेयर बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 160 अंक टूटा, निफ्टी 25,700 के करीब

Stock Market Opening Bell: सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई, लेकिन शुरुआती ट्रेडिंग में ही बाजार लाल निशान पर फिसल गया. ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत और निवेशकों की सतर्कता का असर घरेलू बाजार पर साफ नजर आया.

हल्की बढ़त के बाद फिसले बाजार

बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) ने आज 69 अंक या 0.08 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 84,047 के स्तर पर कारोबार शुरू किया था. वहीं एनएसई निफ्टी (NSE Nifty50) 14 अंक या 0.05 फीसदी ऊपर 25,777 पर खुला. लेकिन थोड़ी देर बाद बाजार की दिशा बदल गई और बिकवाली के दबाव में दोनों प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में आ गए.

सुबह 9:38 बजे के आसपास सेंसेक्स 168 अंक गिरकर 83,809.95 पर और निफ्टी 62 अंक टूटकर 25,701.10 पर कारोबार कर रहा था.

ग्लोबल सेंटिमेंट से निवेशकों में सतर्कता

वैश्विक बाजारों में कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर न होने के कारण भारतीय निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं. अमेरिका और एशियाई बाजारों से मिले मिले-जुले संकेतों का असर घरेलू शेयर बाजार पर भी पड़ा है. साथ ही निवेशक अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स (Earnings) और एफआईआई (FII) के फ्लो पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे आगे की दिशा तय होगी.

मिडकैप-स्मॉलकैप में मिला-जुला रुख

ब्रॉडर मार्केट में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.02 फीसदी की मामूली बढ़त पर रहा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.09 फीसदी फिसल गया. यानी छोटे और मझोले शेयरों में खरीदारी और मुनाफावसूली दोनों देखने को मिली.

सेक्टरों में फार्मा आगे, ऑटो पर दबाव

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.11 फीसदी की बढ़त के साथ सबसे मजबूत सेक्टर रहा. वहीं निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.46 फीसदी की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा नुकसान में रहा. अन्य सेक्टरों में भी हल्की बिकवाली देखने को मिली.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल बाजार में दिशा तय करने वाले बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं, इसलिए निवेशक कंपनी नतीजों (Earnings Season) और विदेशी निवेश (FII inflows) पर नजर रखेंगे. इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से आने वाले संकेत और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भी बाजार की चाल को प्रभावित कर सकते हैं.