Stock Market Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार की फ्लैट शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी में हल्की तेजी

Stock Market Opening Bell: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 23 जनवरी को शेयर बाजार ने फ्लैट लेकिन पॉजिटिव शुरुआत की. सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 42 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 82,349 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 50 मामूली तेजी के साथ 25,293 के आसपास ट्रेड करता दिखा.

शुरुआती कारोबार में खरीदारी का रुझान थोड़ा मजबूत हुआ और सेंसेक्स करीब 100 अंकों की तेजी के साथ 82,430 के पास पहुंच गया. वहीं निफ्टी भी 25,300 के स्तर को पार कर 25,336 के आसपास कारोबार करता नजर आया.

मेटल और आईटी इंडेक्स में शानदार बढ़त

शुरुआती कारोबार में मेटल और आईटी इंडेक्स बाजार में तेजी का नेतृत्व कर रहे हैं. इसके अलावा हेल्थकेयर, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कमोडिटीज, प्राइवेट बैंक और ऑटो हरे निशान में थे.दूसरी तरफ, रियल्टी, एनर्जी, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, इंडिया डिफेंस, ऑयल एंड गैस और इन्फ्रा शेयरों के इंडेक्स लाल निशान में थे.

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है.निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 131 अंक या 0.25 अंक की तेजी के साथ 58,322 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 34 अंक या 0.20 प्रतिशत की तेजी के साथ 16,711 पर था.

गेनर्स और लूजर्स

सेंसेक्स के शेयरों में टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, एमएंडएम, ट्रेंट, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक गेनर्स थे. इंडिगो, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलएंडटी और एसबीआई लूजर्स थे.

इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार ने लगातार तीन सत्रों की गिरावट के बाद जोरदार वापसी की थी. गुरुवार को सेंसेक्स 397 अंकों की बढ़त के साथ 82,307 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 132 अंकों की तेजी के साथ 25,289 के स्तर पर बंद हुआ. बाजार में आई इस मजबूती के बाद आज के कारोबार में भी निवेशकों का मूड थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है.