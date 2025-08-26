Stock Market Today: अमेरिकी टैरिफ से घबराया शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा, निवेशकों में हड़कंप

Stock Market Opening Bell: आज यानी मंगलवार सुबह भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला. शुरुआती कारोबार में 9:31 बजे ही सेंसेक्स 608.73 अंक यानी 0.75% टूटकर 81,027.18 पर आ गया, जबकि निफ्टी 183.10 अंक यानी 0.73% गिरकर 24,784.65 पर पहुंच गया. ये गिरावट सीधे-सीधे अमेरिका के टैरिफ फैसले से जुड़ी है.

ट्रंप की 50% टैरिफ धमकी का बाजार पर असर

वॉशिंगटन की ओर से सोमवार देर रात नोटिस जारी किया गया कि बुधवार से भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगेगा. डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अब इंडियन गुड्स पर भारी टैक्स लगाया जाएगा. इसी डर से आज एशियाई बाजारों के साथ-साथ भारतीय बाजार भी दबाव में खुला.

BSE मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा गिरावट

निफ्टी पर आज बजाज ऑटो, एचयूएल, हीरो मोटोकॉर्प और टीसीएस जैसे बड़े शेयरों में बढ़त देखने को मिली. वहीं डॉ. रेड्डीज लैबोरेट्रीज, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शेयर नुकसान में रहे. सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं. इसके अलावा, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं.

निफ्टी फार्मा सबसे अधिक 1.50% लुढ़का

मार्केट में बिकवाली का दबाव लगभग सभी सेक्टर्स पर दिखा. सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी फार्मा में रही, जो 1.50% टूटा. इसके बाद निफ्टी हेल्थकेयर 1.49% और निफ्टी रियल्टी 1.03% गिरा. वहीं अन्य बड़े लूज़र्स में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.94%, निफ्टी मेटल 0.95%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.92%, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.78%, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.77%, निफ्टी ऑटो 0.51%, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.46%, निफ्टी मीडिया 0.43% और निफ्टी आईटी 0.17% तक नीचे फिसले.

बीते दिन बाजार में तेजी

सोमवार को बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ था. सेंसेक्स 329 अंक चढ़कर 81,635 पर बंद हुआ था और निफ्टी भी 97 अंक बढ़कर 24,967 के स्तर पर पहुंच गया था. लेकिन महज एक दिन बाद ही ट्रंप के बयान ने माहौल पलट दिया और निवेशक घबराहट में बिकवाली करने लगे.

निवेशकों के घबराहट की वजह ये है कि त्योहार से पहले ही ट्रंप का टैरिफ बम गिरने वाला है और उसका असर सीधे इंडियन स्टॉक मार्केट में दिख रहा है. अब सबकी नजरें बुधवार पर हैं, जिससे साफ हो पाएगा कि जब यह नया टैरिफ लागू होगा तो पर किन-किन सेक्टर पर ज्यादा असर नजर आएगा.