सोशल मीडिया से हर महीने होगी लाखों की कमाई! कम फॉलोअर्स में भी मिलेगा मोटा पैसा, बस जान लें ये सीक्रेट

Money Earning Tips: आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ फोटो अपलोड करने या वीडियो स्क्रॉल करने की जगह नहीं रह गया है. यह अब उन लोगों के लिए कमाई का जरिया बन चुका है, जो अपने फोन और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना जानते हैं. अब यह कमाई का ऐसा जरिया बन चुका है, जहां लोग अपने फोन से ही नाम भी कमा रहे हैं और पैसा भी. बहुत से लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए लाखों फॉलोअर्स जरूरी होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कम फॉलोअर्स वाले अकाउंट भी अच्छी कमाई कर रहे हैं. खासकर माइक्रो इन्फ्लुएंसर, जिनके पास 10 हजार से 1 लाख के बीच फॉलोअर्स हैं, आज ब्रांड्स की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. वहीं बड़े क्रिएटर्स तो आज सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा कमाई कर रहे हैं.

सोशल मीडिया से पैसे कमाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.ऐसे में अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और कंटेंट बनाना पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है.

सोशल मीडिया प्रमोशन पर कंपनियों का फोकस

बीते कुछ सालों में कंपनियों ने अपना फोकस टीवी और अखबार से हटाकर सोशल मीडिया पर बढ़ाया है. ब्रांड अब टीवी या अखबार से ज्यादा सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं. पोस्ट, वीडियो और स्टोरी के जरिए ब्रांड सीधे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और इसके लिए वे अच्छा पैसा खर्च करने को तैयार हैं. यानी अगर आप पोस्ट, वीडियो, स्टोरी और ब्लॉग बनाते हैं तो ये कंपनियां अच्छी रकम देने को तैयार हैं.

सोशल मीडिया से कमाई कैसे करें?

सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट आज एक बड़ा बिजनेस बन चुका है. अगर आपको बोलना, लिखना, समझाना या कुछ नया बनाना पसंद है, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ब्लॉग आपके लिए मौका बन सकते हैं. आप अपनी पसंद के किसी भी टॉपिक पर लगातार कंटेंट डाल सकते हैं और धीरे धीरे अपनी ऑडियंस तैयार कर सकते हैं. जब लोग आपके कंटेंट से जुड़ने लगते हैं, तभी कमाई के रास्ते खुलते हैं. यहां हम आपको 5 आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जो आजमाकर आप लाखों नहीं करोडों की कमाई कर सकते हैं.

1. ब्रांड डील और स्पॉन्सर पोस्ट

जब आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर अच्छी एक्टिविटी होने लगती है, तो ब्रांड आपसे संपर्क करने लगते हैं. इसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए आपको पैसे देती हैं. पोस्ट, वीडियो या स्टोरी का फॉर्मेट ब्रांड तय करता है, लेकिन उसे पोस्ट करना या न करना आपका फैसला होता है. पोस्ट डालने से पहले दोनों तरफ से पैसों और कंटेंट को लेकर साफ बात होना जरूरी होता है.

2. माइक्रो इन्फ्लुएंसर बनकर कमाई

आज माइक्रो इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा डिमांड में हैं. जिनके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं, लेकिन ऑडियंस उनसे जुड़ी होती है, उन्हें ब्रांड ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं. 10 हजार से 1 लाख फॉलोअर्स वाले अकाउंट भी हर महीने अच्छी कमाई कर रहे हैं. ऐसे लोगों को व्यूज और एंगेजमेंट के हिसाब से पेमेंट मिलता है.

3. एफिलिएट लिंक और सोशल शॉपिंग

सोशल मीडिया पर कमाई का एक आसान तरीका एफिलिएट मार्केटिंग है. इसमें आप किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हैं और अगर लोग उस लिंक से खरीदारी करते हैं, तो आपको कमीशन मिलता है. सोशल शॉपिंग के बढ़ते चलन के साथ यह तरीका तेजी से पॉपुलर हो रहा है और बिना ज्यादा निवेश के कमाई का मौका देता है.

4. अपना डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस बेचना

अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे पढ़ाना, लिखना या गाइड देना, तो आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं. ई-बुक, ऑनलाइन क्लास, कोर्स या कंसल्टेशन जैसे ऑप्शन सोशल मीडिया के जरिए बेचे जा सकते हैं. एक बार ऑडिएंस बन जाने के बाद यह कमाई धीरे धीरे लाखों तक पहुंच सकती है.

5. लंबे समय की ब्रांड पार्टनरशिप

एक बार के पोस्ट से ज्यादा कमाई लंबे समय की ब्रांड पार्टनरशिप में होती है. इसमें आप किसी ब्रांड के साथ लगातार काम करते हैं और उनकी सर्विस को अपने कंटेंट में दिखाते हैं. जरूरी है कि ब्रांड आपकी ऑडियंस और आपकी सोच से मेल खाता हो, वरना लोग जल्दी भरोसा खो देते हैं. यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम भी सही ब्रांड चुनने में मदद करता है.

सोशल मीडिया से पैसे कमाना अब सपना नहीं रहा. अगर आप सही तरीके से और लगातार काम करें, तो यह एक भरोसेमंद कमाई का जरिया बन सकता है. हालांकि, शुरुआत में रिजल्ट धीरे मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी कंटेंट और सही ऑडियंस के साथ यही काम आगे चलकर बड़ी कमाई में बदल सकता है. जो लोग रोज सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, उनके लिए यह कमाई का सही मौका हो सकता है.