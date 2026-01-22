SIP Investment: हर दिन सिर्फ 200 रुपये बचाकर बन सकते हैं लखपति! कैसे तैयार होगा 25 लाख का फंड? समझें कैलकुलेशन

आज के समय में सिर्फ सैलरी कमाना काफी नहीं है. बढ़ती महंगाई और बदलती लाइफस्टाइल के बीच जरूरी हो गया है कि पैसा सही जगह लगाया जाए, ताकि भविष्य में फाइनेंशियल दिक्कत न आए. कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ा फंड सिर्फ तभी बन सकता है जब ज्यादा कमाई हो, लेकिन ऐसा नहीं है. अब रोज की छोटी मोटी सेविंग से भी लंबे समय में बड़ा फंड तैयार हो सकता है.यह कितना आसान है ये आप इसी बात से समझ जाइए कि बाहर की एक कॉफी छोड़ना या रोज के फालतू खर्च कम करना, यही आदतें आगे चलकर मोटा फंड तैयार करने में आपकी मदद कर सकती हैं.

आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रोज सिर्फ 200 रुपये बचाकर आप करीब 25 लाख रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं.

म्यूचुअल फंड SIP लोगों की पहली पसंद

आज म्यूचुअल फंड में SIP निवेश सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका माना जा रहा है. अब तो कई म्यूचुअल फंड कंपनियां डेली SIP की सुविधा भी दे रही हैं, जहां रोज सिर्फ 100 या 200 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है. यह तरीका उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनकी सैलरी सीमित है या जो एक साथ बड़ी रकम निवेश नहीं कर पाते.

नौकरीपेशा लोग, फ्रीलांसर और छोटे कारोबारी सभी डेली SIP के जरिए बिना दबाव के निवेश कर सकते हैं. रोज थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहता है और आपको महसूस भी नहीं होता कि आप भविष्य के लिए बड़ा फंड बना रहे हैं.

रोज 200 रुपये निवेश करने का आसान गणित

अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं. मान लीजिए आप रोज 200 रुपये SIP में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि महीने में करीब 6000 रुपये और साल में लगभग 72000 रुपये निवेश हो रहे हैं. अगर आप इस निवेश को लगातार 14 साल तक जारी रखते हैं और औसतन 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न मान लें, तो इस दौरान आपका कुल निवेश करीब 10 लाख रुपये के आसपास होगा.

लेकिन असली कमाल यहां होता है. इसी निवेश पर आपको करीब 16 लाख रुपये का रिटर्न मिल सकता है और मैच्योरिटी के समय कुल रकम करीब 25 से 26 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यानी छोटी बचत समय के साथ बड़ा फंड बन जाती है.

डेली SIP में कंपाउंडिंग का बड़ा फायदा

डेली SIP का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग की ताकत है. जितना ज्यादा समय आपका पैसा बाजार में रहता है, उतनी तेजी से वह बढ़ता है. रोज निवेश करने से यह फायदा और मजबूत हो जाता है. इसके साथ ही डेली SIP में रुपया कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिलता है, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर आपके निवेश पर कम पड़ता है. कभी बाजार ऊपर होता है तो कभी नीचे, लेकिन रोज निवेश करने से औसत खरीद कीमत संतुलित रहती है.

खर्च कम करने की आदत फाइनेंशियल लाइफ को बनाएगा मजबूत

डेली SIP सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है, बल्कि यह बचत की अच्छी आदत भी डालता है. जब रोज तय रकम निवेश में चली जाती है, तो फिजूलखर्ची अपने आप कम होने लगती है. धीरे -धीरे यह आदत आपकी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बनाती है. जैसे-जैसे आपकी आमदनी बढ़े, वैसे-वैसे SIP की रकम बढ़ाते रहना भी समझदारी भरा कदम होता है, जिससे भविष्य का फंड और मजबूत हो सकता है.

निवेश करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

यह जरूर समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार से जुड़ा होता है और रिटर्न तय नहीं होता. महंगाई और टैक्स भी आपके फाइनल रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए निवेश लंबी अवधि के नजरिए से करें और बीच में घबराकर SIP न रोकें. धैर्य और नियमित निवेश ही इस तरीके की सबसे बड़ी ताकत है.

अगर आपकी सैलरी ज्यादा नहीं है और फिर भी आप भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो डेली SIP आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. रोज सिर्फ 200 रुपये की बचत आज भले छोटी लगे, लेकिन समय के साथ यही रकम आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है. सही प्लानिंग और लगातार निवेश से आम आदमी भी बड़ा अपना सपना पूरा कर सकता है.

