Share Market: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, रुपया मजबूत हुआ, डॉलर कमजोर

शेयर मार्केट की कमजोर शुरुआत हुई है. सोमवार को बाजार, बड़ी गिरावट के साथ खुले. सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 482.80 अंक टूटकर 83,087.55 अंक पर जबकि निफ्टी 129.30 अंक फिसलकर 25,565.05 अंक पर ट्रेड कर रहा था. बीते हफ्ते के आखिरी दिन यानी विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) शुक्रवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 4,346.13 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. वहीं, रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 12 पैसे की बढ़त के साथ 90.66 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 64.24 डॉलर प्रति बैरल रहा.

रुपये को मिला बढ़ावा

विदेशी मुद्रा विश्लेषकों ने बताया कि विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के कमजोर रुख से घरेलू मुद्रा को बढ़ावा मिला. हालांकि घरेलू शेयर बाजारों से विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति के बीच विदेशों में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निवेशक सतर्क रहे.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिका डॉलर के मुकाबले 90.68 पर खुला. फिर 90.66 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 12 पैसे की बढ़त दर्शाता है. रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.78 पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.99 पर रहा.