Share Market Today: आज कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल? PNB और Infosys समेत इन 12 शेयरों पर रहेगा फोकस

Stocks in News Today: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज से शुरू हो रहा हफ्ता काफी अहम होने वाला है. कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे, अमेरिकी सरकार का शटडाउन, एफओएमसी मिनट्स और अन्य आर्थिक आंकड़ों से बाजार की चाल निर्धारित होगी. आने वाले हफ्ते से जुलाई-सितंबर अवधि के तिमाही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे. 9 अक्टूबर को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और टाटा एलेक्सी की ओर से सितंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान प्रस्तावित है. इसके अलावा, IPO बाजार भी इस दौरान निवेशकों का ध्यान आकर्षित करेगा. अगले हफ्ते टाटा कैपिटल का IPO खुलेगा. वहीं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO को लेकर नई अपटेड से बाजार की दिशा तय होगी.

US शटडाउन पर निवेशकों की निगाहें

यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) के मिनट्स जारी किए जाएंगे. इसमें ब्याज दरों को तय करने को लेकर हुई बैठक का पूरा ब्यौरा होता है. अमेरिकी फेड की बैठक 16-17 सितंबर के बीच हुई थी. अमेरिकी सरकार के शटडाउन पर दुनिया के निवेशकों की निगाहें हैं. डेमोक्रेडिट और रिपब्लिकन के बीच फंडिंग प्रस्ताव के टकराव के कारण शटडाउन अगले हफ्ते तक चलने की संभावना है.

ये शेयर आज रहेंगे फोकस में

इंफोसिस (Infosys): कंपनी ने अपने एचआर ऑपरेशंस को आधुनिक बनाने के लिए टैलिनॉर शेयर्ड सर्विसेज के साथ साझेदारी की है, जिसमें ओरेकल फ्यूजन क्लाउड एचसीएम समाधान का उपयोग किया जाएगा.

कैसा बीता पिछला हफ्ता?

भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा. निफ्टी 239 अंक या 0.97 फीसदी की तेजी के साथ 24,894 पर और सेंसेक्स 780 अंक या 0.97 फीसदी की बढ़त के साथ 81,207 पर बंद हुआ. 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के कारोबारी सत्र में निफ्टी पीएसयू बैंक 4.43 फीसदी की बढ़त के साथ शीर्ष पर था, जबकि निफ्टी मेटल में 3.93 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.87 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.53 फीसदी और निफ्टी पीएसई में 2.77 फीसदी की बढ़ दर्ज की गई.

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी का रुझान देखा गया. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1,124 अंक या 2.00 फीसदी की बढ़त के साथ 57,503 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 317 अंक या 1.81 फीसदी की मजबूती के साथ 17,787 पर बंद हुआ.

