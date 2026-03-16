Stock Market Today: तेजी के साथ खुलने के 2 मिनट बाद ही धड़ाम से गिरा बाजार, सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा टूटा

शेयर बाजार में आज वही हुआ जिसका डर हर छोटे निवेशक को था. सोमवार, 16 मार्च को बाजार खुलते ही निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान आई क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में खुले, लेकिन यह खुशी महज 2 मिनट भी नहीं टिकी. देखते ही देखते मुनाफावसूली हावी हुई और बाजार धड़ाम से लाल निशान में आ गया.

2 मिनट में पलटा बाजार का रुख

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार की शुरुआत शानदार रही थी. सुबह 9:15 बजे सेंसेक्स 243.62 अंक (0.33%) की बढ़त के साथ 74,807.54 पर खुला, वहीं निफ्टी 85.30 अंक (0.37%) चढ़कर 23,236.40 पर था. लेकिन ठीक 2 मिनट बाद यानी 9:17 बजे तक सारी बढ़त स्वाहा हो गई. सेंसेक्स 123.75 अंक टूटकर 74,440.17 पर आ गया और निफ्टी भी 19.50 अंक गिरकर 23,131.60 पर ट्रेड करने लगा.

बीता हफ्ता निवेशकों के लिए रहा 'ब्लैक वीक'

शेयर बाजार के लिए पिछला सप्ताह किसी डरावने सपने से कम नहीं था. बाजार की टॉप 10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू (M-Cap) में सामूहिक रूप से 4.48 लाख करोड़ रुपये की भारी गिरावट आई है.

बीते सप्ताह सेंसेक्स 4,354.98 अंक (5.51%) नीचे आ गया.

एनएसई निफ्टी में भी 1,299.35 अंक (5.31%) की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

फरवरी से अब तक 6,700 अंक से ज्यादा डूबा सेंसेक्स

बाजार में गिरावट का यह सिलसिला आज का नहीं है. डेटा के मुताबिक, पिछले महीने 27 फरवरी से लेकर अब तक सेंसेक्स 6,723.27 अंक (8.27%) नीचे आ चुका है. ग्लोबल तनाव और भारी बिकवाली ने निवेशकों की कमर तोड़ दी है, जिससे रिकवरी की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है.