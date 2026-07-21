Share Market: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, क्रूड ऑयल में नरमी

मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियो पॉलिटिकल तनाव के बीच मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार सपाट स्तर पर खुला. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (Sensex) 58.89 अंक यानी 0.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 77,649.63 के स्तर पर खुला. वहीं, एनएसई निफ्टी (Nifty) 22.45 अंक यानी 0.09 प्रतिशत टूटकर 24,216.05 पर कारोबार करता दिखा.

आईटी और सीमेंट में मजबूती, बैंक-फार्मा पर दबाव

बाजार की धीमी शुरुआत के बावजूद आईटी, सीमेंट और मेटल शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया.

निफ्टी आईटी (Nifty IT) में 0.46% की बढ़त

निफ्टी सीमेंट (Nifty Cement): 0.51% मजबूत

निफ्टी मेटल (Nifty Metal): 0.33% ऊपर

ऑटो और एफएमसीजी (Auto & FMCG): हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में.

दूसरी ओर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में 0.22% की गिरावट देखी गई. इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा और मीडिया के शेयरों पर दबाव बना रहा. निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, एटरनल, मारुति सुजुकी, सन फार्मा और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज शुरुआती सत्र में टॉप लूजर्स में शामिल रहे.

निफ्टी के लिए 24,100 मुख्य सपोर्ट स्तर

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) के सुस्त संकेतों के कारण घरेलू बाजार की शुरुआत भी सुस्त रही. तकनीकी नजरिए से निफ्टी के लिए 24,300 से 24,400 का स्तर तत्काल रुकावट का दायरा है. इसके ऊपर जाने पर बाजार में तेजी आ सकती है. वहीं सपोर्ट लेवल की बात करें तो निफ्टी के लिए 24,100 का स्तर मुख्य सपोर्ट है. यदि यह स्तर टूटता है, तो निफ्टी 24,000 के स्तर तक नीचे आ सकता है.

क्रूड ऑयल $90 के नीचे फिसला

अमेरिका द्वारा ईरान के साथ कूटनीतिक कोशिशों की खबरों के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 0.87 प्रतिशत गिरकर $90 प्रति बैरल के नीचे आ गया, वहीं WTI क्रूड 0.67 प्रतिशत टूटकर $81.92 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

एशियाई बाजारों में मिला-जुला असर रहा; जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी क्रमशः 2% और 4% चढ़े, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग लाल निशान में दिखा. इससे पहले सोमवार को अमेरिकी बाजार (वॉल स्ट्रीट) भी गिरावट के साथ बंद हुए थे.

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