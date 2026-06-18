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Stock Market Today: शेयर बाजार की फ्लैट ओपनिंग, सेंसेक्स-निफ्टी हल्की तेजी के साथ कर रहे कारोबार

Stock Market News Today: भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता माना जा रहा है.बाजार की शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन निवेशकों की नजरें लगातार वैश्विक संकेतों पर बनी हुई हैं.

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Stock Market Today: शेयर बाजार की फ्लैट ओपनिंग, सेंसेक्स-निफ्टी हल्की तेजी के साथ कर रहे कारोबार
Share Market Today: ग्लोबल हलचल के बीच संभला भारतीय बाजार, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और फेड के फैसले का दिख रहा असर

भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार, 18 जून को कारोबार की शुरुआत बेहद सुस्ती के साथ की. गलोबल मार्केट से मिल रहे मिले-जुले संकेतों के बीच बाजार खुलते ही  दोनों प्रमुख इंडेक्,  में हल्की मजबूती देखी गई.सुबह 9:15 बजे बीएसई सेंसेक्स 76.89 अंक यानी 0.10% की बढ़त के साथ 77,232.51 पर कारोबार करता दिखा. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 15.30 अंक यानी 0.06% की मामूली बढ़त के साथ 24,101 के स्तर पर खुला. भले ही बाजार की शुरुआत थोड़ी धीमी रही हो, लेकिन निफ्टी ने 24,100 के अहम लेवल को छूकर अपनी मजबूती बनाए रखने की कोशिश की है.

एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते से वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख ने निवेशकों को सतर्क बना रखा है.

US-Iran समझौते से बाजार को मिला सहारा

आज बाजार में जो थोड़ी-बहुत हरियाली दिख रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच हुआ  समझौता है.दोनों देशों ने बुधवार को आपसी संघर्ष को खत्म करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है और ईरानी अधिकारियों को निशाना बना सकता है.

कच्चे तेल में गिरावट से निवेशकों का भरोसा मजबूत

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं. चूंकि भारत अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा तेल विदेशों से आयात (Import) करता है, इसलिए कच्चे तेल का सस्ता होना हमारी अर्थव्यवस्था और महंगाई को काबू में रखने के लिए बेहद अच्छा माना जाता है. यही वजह है कि घरेलू निवेशकों का भरोसा मजबूत है.

लेखक के बारे में
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अनिशा कुमारी
सबएडिटर
मैं करीब 4 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में एनडीटीवी में सबएडिटर के रूप में कार्यरत हूं. मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, ट्र... और पढ़ें
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