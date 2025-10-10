NDTV Profit IGNITE में Screener AI के आयुष मित्तल की चेतावनी, 'AI पर पूरी तरह निर्भर न रहें निवेशक'

NDTV Profit के प्रमुख थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म IGNITE के स्पेशल दिवाली एडिशन का शुक्रवार को आगाज हो गया. इस मंच पर भारत के वित्त, व्यापार और मनोरंजन जगत की प्रभावशाली हस्तियां इकट्ठा होकर देश के सुनहरे भविष्य के लिए अपना विजन साझा किया. Screener AI के को-फाउंडर आयुष मित्तल ने बताया कि स्टॉक मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक क्रांतिकारी तकनीक साबित हो सकती है, लेकिन निवेशकों को शेयरों का चुनाव करने के लिए इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए. इसके लिए हैडलाइन बनाएं

Screener AI के को-फाउंडर आयुष मित्तल के अनुसार, AI को स्टॉक चुनने का फाइनल सिलेक्शन टूल बनाने के बजाय, इसे रिसर्च टूल के रूप में इस्तेमाल करना बेहतर है.

'AI का इस्तेमाल रिसर्च और डेटा एनालिसिस के लिए'

आयुष मित्तल ने AI की क्षमताओं के बारे में बात करते हुए बताया कि इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी स्पीड और एफिशिएंसी है.

डेटा कलेक्शन

मित्तल ने कहा, "AI आपको डेटा में मदद कर सकता है, उसे छोटा और कंपाइल्ड करना आसान बना सकता है. इससे आपको अंदर की जानकारी मिलने में मदद मिलेगी.

तेज रिसर्च

उन्होंने AI की स्पीड का उदाहरण देते हुए कहा कि, "मुझे बैटरी एनर्जी स्टोरेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, एआई के जरिए मुझे चीन के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद इस सेक्टर की भारतीय कंपनियों के बारे में जानने में मुझे 15-20 मिनट लगे. एनालिस्टों को इसे मैन्युअल रूप से करने में एक महीना लग सकता था."

मित्तल ने बताया कि एआई के इस्तेमाल से हम सही फैक्ट की जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस डेटा का इस्तेमाल निवेशक स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते समय कर सकते हैं.

स्टॉक सिलेक्शन खुद करें

मित्तल ने निवेशकों को आगाह किया कि, "AI की शक्ति असीमित है, फिर भी स्टॉक चयन के लिए AI का उपयोग न करें, बल्कि रिसर्च के लिए एक तकनीक के रूप में करें. अपने जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश पैटर्न के आधार पर ही अंतिम फैसला करें"