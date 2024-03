Salary Hike: इस साल भारतीय बैंकर्स को हांगकांग और सिंगापुर की तुलना में ज्यादा मिलेगी सैलरी: सर्वे

एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी (HSBC Holdings Plc) और जूलियस बेयर ग्रुप लिमिटेड (Julius Baer Group Ltd.) दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में अपने क्लाइंट एडवायजरी को बढ़ा रहे हैं क्योंकि वे देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मैनेज करना चाहते हैं. एनालिस्ट ने लिखा, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप इंक (Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.) भी विस्तार कर रहा है और डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड (DBS Group Holdings Ltd.) भी लगातार आगे बढ़ रहा है.

इन्वेस्मेंट बैंकर (Investment Bankers) पहले से ही भारत के प्रमुख अर्बन सेंटर और देश के फ्री मार्केट ज़ोन जैसे मुंबई और गिफ्ट सिटी में सिंगापुर और हांगकांग की तुलना में अधिक कमा सकते हैं. ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस द्वारा रिक्रूटर माइकल पेज के सर्वे के एनालिसिस के अनुसार,उनकी औसत सैलरी (Average Base Salary) हांगकांग की तुलना में 4.5% अधिक और सिंगापुर की तुलना में 7.7% अधिक है.

हालाँकि, नॉन-एक्ज्यूक्टिव रोल में प्राइवेच बैंकरों की सालरी 50% से 78% तक कम है. जैसे-जैसे भारत का वेल्थ इंडस्ट्री (India's Wealth Industry) बढ़ेगी, यह अंतर कम होगा.

सर्च फर्म स्टैंटन चेज़ के मैनेजिंग पार्टनर अमित अग्रवाल ने कहा, "भारत में सीनियर-लेवल पर लार्ज डिमांड-सप्लाई अंतर के साथ ही कंपल्यांस, रिस्क एसेसमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए बढ़ते टैलेंट को देखते हुए सैलरी में वृद्धि जारी रहेगी" उन्होंने कहा, बैंक अपने बिजनेस हेड को अधिक पेमेंट कर रहे हैं और सीनियर लीडर्स के लिए 1 मिलियन डॉलर से अधिक का सैलरी आम बात है.

रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि भारत में सिंगापुर और हांगकांग की तुलना में हायर इनकम टैक्स रेट (Higher income tax rates) और कमजोर इंफ्रास्टक्चर है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग एक बेनिफिट है. रिपोर्ट में पाया गया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में औसत मासिक किराया (Average Monthly Rent) 1.76 डॉलर प्रति वर्ग फुट है, जबकि हांगकांग में 5.29 डॉलर और सिंगापुर में 5.09 डॉलर है.