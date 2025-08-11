गुवाहाटी हवाई अड्डे पर अब तक का रिकॉर्ड उच्चतम कार्गो हैंडलिंग, अदाणी एयरपोर्ट्स करता है इसे संचालित 

गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (LGBIA) पर अदाणी एयरपोर्ट्स द्वारा संचालित GIAL घरेलू कार्गो टर्मिनल ने एक महीने में रिकॉर्ड 952 मीट्रिक टन (MT) कार्गो हैंडलिंग करके एक नई उपलब्धि हासिल की है. जुलाई महीने का यह प्रदर्शन पिछले सर्वकालिक उच्चतम 841 मीट्रिक टन को पार कर गया है, जो कार्गो थ्रूपुट में 13.2 प्रतिशत की समग्र वृद्धि को दर्शाता है.

यह वृद्धि मुख्य रूप से इनबाउंड कार्गो वॉल्यूम में 15.26 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित है, जिसमें सबसे अधिक योगदान दिल्ली (DEL) और बेंगलुरु (BLR) से आया है. इनबाउंड कार्गो में उल्लेखनीय वृद्धि, टर्मिनल की बढ़ी हुई परिचालन दक्षता और पूर्वोत्तर भारत में एक लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में बढ़ती विश्वसनीयता को दर्शाती है.

आउटबाउंड के मामले में, अगरतला (IXA) और इम्फाल (IMF) शीर्ष प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों के रूप में उभरे, इसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई (BOM) और कोलकाता (CCU) का स्थान रहा. आउटबाउंड कार्गो में 5.24% की वृद्धि देखी गई, जो इस क्षेत्र से देश भर के प्रमुख महानगरीय स्थलों तक व्यापार को सुगम बनाने में हवाई अड्डे की रणनीतिक भूमिका को रेखांकित करता है.

यह असाधारण प्रदर्शन सुव्यवस्थित परिचालन प्रक्रियाओं, प्रतिबद्ध कार्यबल और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो लगातार हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है और उनसे भी आगे निकल जाता है. टर्मिनल बढ़ती हुई मात्रा को संभालने में अपनी मज़बूत क्षमताओं का प्रदर्शन जारी रखते हुए, दक्षता और सेवा वितरण के उच्च मानकों को बनाए रखता है.

यह उपलब्धि परिचालन उत्कृष्टता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है और राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में पूर्वोत्तर भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है. निरंतर बुनियादी ढांचे के उन्नयन और दक्षता पर ज़ोर देने के साथ, GIAL कार्गो हैंडलिंग में और भी उच्च मानक स्थापित करने की स्थिति में है. जैसे-जैसे LGBIA स्थित GIAL कार्गो टर्मिनल नई ऊंचाइयों को छू रहा है, यह पूर्वोत्तर भारत के लिए एक अग्रणी कार्गो गेटवे के रूप में अपनी स्थिति को लगातार मज़बूत कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल रहा है.

